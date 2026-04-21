Dự báo thời tiết 10 ngày: Hà Nội đón không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ còn 26°C

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Hôm nay 21/4, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày nắng.

Cùng ngày, vùng núi từ Nghệ An đến TP Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Nam Bộ nắng nóng xảy ra trên diện hẹp, cục bộ vài nơi với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C.

Ngày 22/4, nắng nóng mở rộng trên dải đất miền Trung, từ Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Miền Bắc sắp tái diễn mưa rào và dông. (Ảnh minh hoạ: Anh Trí)

TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C. Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/4 đến ngày 30/4, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ chưa ghi nhận nắng nóng, nhiều ngày hứng mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, từ khoảng đêm 22-24/4 và 27-29/4, không khí lạnh yếu khả năng tác động đến thời tiết miền Bắc, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng 23-24/4, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, Bắc Trung Bộ khả năng tái diễn mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tại Trung Trung Bộ, nắng nóng diện rộng kéo dài đến hết ngày 23/4. Từ đêm 23-25/4, khu vực Quảng Trị và TP Huế có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước ban ngày trời nắng, trong đó, từ khoảng 23-24/4, Nam Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong giai đoạn giao mùa như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay, TP Hà Nội sáng mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, nhiệt độ cao nhất tăng lên 30-32°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội nhiều ngày hứng mưa dông, nhiệt độ cao nhất có ngày giảm xuống 26°C.

Cụ thể, ngày mai 22/4, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ lên mức 33°C, nhiệt độ thấp nhất 26°C.

Trong hai ngày 23-24/4, ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh yếu, Hà Nội có mưa, nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày giảm xuống còn 26-27°C, trời mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm về mức 24°C.

Ngày 25-26/4, Hà Nội nắng ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 29-30°C, thấp nhất phổ biến 23-24°C.

Hình thái thời tiết này không kéo dài khi trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (27-30/4), khu vực này tái diễn mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-29°C, thấp nhất duy trì ngưỡng 24°C.