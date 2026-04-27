Cháu bé 2 tuổi ở Đắk Lắk tử vong do nhiễm não mô cầu, khẩn trương phòng dịch

Bệnh nhân tử vong là cháu N.D.T.Ê (2 tuổi, tạm trú phường Tân An, Đắk Lắk).

Trước đó, ngày 23/4, cháu bé có biểu hiện sổ mũi, sốt và được gia đình chăm sóc tại nhà. Sau hai ngày không thuyên giảm, xuất hiện thêm các triệu chứng nặng như sốt cao, nôn ói, ngủ li bì, cháu được đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) tiến hành tầm soát, lấy mẫu kiểm tra những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhi mắc viêm não mô cầu tử vong.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp độ II, nghi nhiễm trùng huyết do não mô cầu, viêm phổi nặng và theo dõi viêm não màng não. Dù tích cực được điều trị, cháu tử vong vào lúc 9h45 ngày 26/4.

Nguyên nhân xác định là nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể tối cấp kèm viêm phổi. Theo thông tin từ người nhà, bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu.

Kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần cho thấy ông N.Đ.Q (41 tuổi, chú ruột của bệnh nhi, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Sáng nay 27/4, người này có biểu hiện ho, mệt mỏi và đã được đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để cách ly, điều trị.

Triệu chứng mẩn đỏ trên tay bệnh nhân nhi tử vong do nhiễm não mô cầu.

Ngay sau khi ghi nhận hai ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ sở y tế địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan tại các khu vực xã Quảng Phú, Cuôr Đăng các phường Tân An, Tân Lập, Ea Kao và Thành Nhất. Những người tiếp xúc gần được hướng dẫn uống kháng sinh dự phòng. Đồng thời, ngành y tế tiến hành xử lý môi trường bằng hóa chất Chloramin B 0,5% tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh.

Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk triển khai phun khử khuẩn môi trường tại nơi có bệnh nhân tử vong.

Để phòng bệnh viêm não mô cầu, ngành y tế Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung đồ dùng cá nhân.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, nôn ói, mệt lả hoặc ngủ li bì, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời; đồng thời hạn chế tiếp xúc gần để tránh lây lan trong cộng đồng.