Ảnh thời trẻ đẹp như tài tử của đạo diễn Charlie Nguyễn khiến fan 'phát sốt'

Đạo diễn Charlie Nguyễn và diễn viên Vân Sơn vừa tái hiện bức ảnh từng chụp 36 năm trước. Ngoại hình của Charlie Nguyễn thời trẻ nhanh chóng gây sốt. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, lãng tử và nụ cười thu hút.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ bất ngờ trước diện mạo của đạo diễn, nhà sản xuất cách đây 36 năm.

Trên một fanpage nổi tiếng về showbiz, bức ảnh cũng được chia sẻ lại, thu hút gần 8.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người nhận xét Charlie Nguyễn điển trai không kém gì những tài tử Hong Kong.

Họ cũng cho rằng nếu không làm đạo diễn, Charlie Nguyễn thời ấy hoàn toàn có thể trở thành tài tử sáng giá của màn ảnh Việt.

Ảnh thời trẻ của Vân Sơn và Charlie Nguyễn gây sốt.

Charlie Nguyễn là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, có gia thế nghệ thuật đáng chú ý. Anh là anh trai của Johnny Trí Nguyễn, em họ của danh hài Vân Sơn và cũng là cháu ruột của cố tài tử Chánh Tín.

Sinh năm 1968 tại TP.HCM, Charlie Nguyễn sang Mỹ cùng gia đình vào đầu thập niên 1980 và bắt đầu hành trình phát triển sự nghiệp tại hải ngoại. Năm 1995, anh kết hôn với Diane Nguyễn, người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Họ có một con gái là Jasmine Nguyễn. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi ly hôn vào năm 2012.

Charlie Nguyễn là đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng.

Charlie Nguyễn từng sáng lập Cinema Pictures, sau này đổi tên thành Chánh Phương Films. Đây là đơn vị sản xuất đứng sau nhiều tác phẩm ăn khách như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Để mai tính, Bụi đời chợ Lớn, Tèo em, Cưới ngay kẻo lỡ, Em chưa 18, Hồn papa da con gái...

Tuy nhiên, sự nghiệp của nam đạo diễn cũng không thiếu những nốt trầm. Năm 2020, dự án Người cần quên phải nhớ do Đức Thịnh làm đạo diễn và Charlie Nguyễn giữ vai trò sản xuất chỉ đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng. Nhiều năm qua, Charlie Nguyễn không có dự án mới.

Charlie Nguyễn trở lại với "Đại tiệc trăng máu 8".

Sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng, Charlie Nguyễn tái xuất khi cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh làm phim Đại tiệc trăng máu 8, là một trong 4 dự án điện ảnh tham gia đường đua phim Việt dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Sau hơn 3 ngày khởi chiếu, Đại tiệc trăng máu 8 đã thu về gần 17 tỷ đồng, hứa hẹn doanh thu sẽ còn tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian tới.