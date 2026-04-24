4 bộ phim Việt cùng ra rạp dịp 30/4, phim nào đang dẫn đầu phòng vé?

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay chứng kiến cuộc cạnh tranh sôi động của phòng vé Việt khi hàng loạt phim nội đồng loạt ra rạp. Bốn tác phẩm mới gồm Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8, Trùm sò và Heo năm móng cùng gia nhập đường đua.

Phim "Heo năm móng" đang dẫn đầu phòng vé với tổng doanh thu hơn 10 tỷ đồng.

Theo ghi nhận ban đầu, cục diện phòng vé nhanh chóng được phân hóa. Ba vị trí dẫn đầu tạm thời thuộc về Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8 và Anh hùng, trong khi Trùm sò có phần hụt hơi so với các đối thủ.

Heo năm móng, phim kinh dị của đạo diễn Lưu Thành Luân tạm dẫn đầu với doanh thu khoảng 3,7 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu (bao gồm suất chiếu sớm) lên khoảng hơn 10 tỷ đồng. Tác phẩm này cũng chiếm ưu thế lớn về số lượng suất chiếu hơn 2400, góp phần giúp phim duy trì vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết linh dị về “heo 5 móng” trong văn hóa Nam Bộ, những sinh vật được cho là hiện thân của các vong hồn chưa siêu thoát. Nội dung theo chân Khải (Võ Tấn Phát) - chủ kênh chuyên làm nội dung săn ma cùng hai cộng sự Ti (Phương Duyên) và Toàn (Uy Trần) tìm đến miếu Ông Tà để khai thác câu chuyện về Cô Năm Hợi. Bất chấp những lời cảnh báo, cả nhóm dấn thân vào vùng cấm kỵ và vô tình đánh thức những bí mật kinh hoàng, đẩy họ vào cuộc đối đầu sinh tử với những thế lực bí ẩn.

Phim "Đại tiệc trăng máu" của Phan Gia Nhật Linh xếp thứ 2.

Xếp thứ hai là Đại tiệc trăng máu 8 của Phan Gia Nhật Linh, đạt hơn 2,4 tỷ đồng vào sáng 24/4 với hơn 1.300 suất chiếu. Phim có tổng doanh thu hơn 6 tỷ đồng. Tác phẩm mang màu sắc trào phúng, khai thác hậu trường làm phim thông qua câu chuyện về đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn), người bị gán mác “làm phim rác” và quyết tâm thực hiện một dự án chỉn chu để lấy lại danh dự. Hành trình thực hiện bộ phim một cú máy kéo theo hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, tạo nên tiếng cười châm biếm đầy “gây nhột”.

Trong khi đó, bộ phim Anh hùng có sự góp mặt của Thái Hòa lại gây bất ngờ khi không đạt kỳ vọng. Dù sở hữu khoảng 2.000 suất chiếu, doanh thu mới đạt hơn 1 tỷ đồng vào sáng 24/4, tổng doanh thu 3,4 tỷ đồng. Hiệu ứng truyền thông chưa tích cực từ các suất chiếu sớm được cho là nguyên nhân khiến tác phẩm nhanh chóng hụt hơi.

Bộ phim "Anh hùng" do Thái Hoà đóng chính có phần hụt hơi.

Bộ phim xoay quanh một tài xế taxi tên Hùng, người cha đơn thân vô tình bị cuốn vào đường dây lừa đảo từ thiện tiền tỷ trong bối cảnh con gái anh đang nguy kịch. Dù sở hữu dàn diễn viên thực lực, chất liệu kịch tính và giàu cảm xúc cùng đề tài hấp dẫn, Anh hùng được nhận xét có kịch bản khá dễ doán.

Ở vị trí cuối bảng là Trùm sò của Đức Thịnh, thu hơn 340 triệu đồng sáng 24/4 với hơn 500 suất chiếu, tổng doanh thu hơn 500 triệu. Việc tác phẩm hụt hơi phần nào đã được dự đoán khi phim không tạo được hiệu ứng truyền thông nổi bật, đồng thời không có lợi thế rõ rệt về dàn diễn viên.

"Trùm sò" của Đức Thịnh, thu hơn 340 triệu đồng sáng 24/4 với hơn 500 suất chiếu.

Đây là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Đức Thịnh sau 6 năm, khi anh đảm nhận nhiều vai trò từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên chính. Trùm sò lấy bối cảnh tại làng Sứa Đỏ - nơi nghèo khó và khắc nghiệt, xoay quanh nhân vật Trùm Sò bị mất một số vàng lớn và từ đó bị cuốn vào một vụ cướp chưa từng có cùng những người bạn cũ.