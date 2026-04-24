Pháo hoa tầm cao sẽ thắp sáng bầu trời Hải Phòng tại Lễ hội hoa phượng đỏ 2026

Chiều 24/4, TP Hải Phòng tổ chức hội nghị thông tin về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026).

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng thông tin về Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 với chủ đề "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng" được dàn dựng công phu, nội dung tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của thành phố, tôn vinh truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và khắc họa hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại, hội nhập.

Từng tiết mục, từng thanh âm được kỳ vọng sẽ chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào về mảnh đất kiên cường trong bảo vệ Tổ quốc, một thành phố đóng vai trò là “ngọn hải đăng” dẫn dắt kinh tế biển của cả miền Bắc, tỏa sáng niềm tin về một Việt Nam hùng cường, khát vọng tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hải Phòng, điểm nhấn của đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra từ 21h20‘ đến 21h32‘ ngày 8/5, tại khu vực Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, phường Thuỷ Nguyên hứa hẹn sẽ thắp sáng bầu trời thành phố, tạo nên khoảnh khắc thăng hoa khó quên với Nhân dân và du khách đến Hải Phòng.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng, tiếp sóng trên một số kênh truyền hình của các tỉnh, thành phố bạn, đồng thời bố trí âm thanh và 2 màn hình LED để truyền hình trực tiếp chương trình đêm hội phục vụ Nhân dân tại đường Đỗ Mười, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Cũng trong dịp này, Hải Phòng tổ chức khởi công, khánh thành 15 dự án, công trình trọng điểm của thành phố, trong đó khởi công 12 dự án lớn như Dự án xây dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên; Dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Cát Bi tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi…

3 dự án khánh thành gồm: Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15 (phường Đồ Sơn); Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương và dự án Đường dây và TBA 110kV Tứ Minh (Đại An 2).

Bên cạnh đó, TP Hải Phòng tổ chức hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, diễn ra từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5/2026, cao điểm từ 8/5 - 14/5 với chuỗi các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch… đặc sắc, nổi bật như: Tổ chức không gian văn hoá ẩm thực, nghệ thuật đường phố; Tuần lễ Hoa Phượng Đỏ “Ngày hội Đất Cảng”; trưng bày chuyên đề “Hải Phòng dấu ấn lịch sử - Hội tụ và tỏa sáng”,

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 là sự kiện chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026), là dịp để ôn lại ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng thành phố, về truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, TP Hải Phòng và cả nước vừa tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố kiện toàn các chức danh chủ chốt của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu ghi nhận những chuyển biến rõ nét cả về tổ chức bộ máy lẫn chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm 2026, thành phố lựa chọn "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng" là chủ đề của Lễ hội, với ý nghĩa khẳng định Hải Phòng là vùng đất hội tụ, giao thoa và kết tinh các giá trị lịch sử, văn hóa, con người của thành phố Anh hùng và văn hiến, truyền thống “Xứ Đông văn hiến, đất Cảng anh hùng”.

TP Hải Phòng mới là nơi hội tụ các nguồn lực phát triển về công nghiệp, cảng biển, văn hóa và hội nhập quốc tế, thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ của thành phố sau hợp nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng năng động, sáng tạo, hiện đại và hội nhập, đang tỏa sáng trên con đường phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp và cảng biển hiện đại, cực tăng trưởng quan trọng của miền Bắc và cả nước.

Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội, tăng cường quảng bá xúc tiến phát triển du lịch về hình ảnh một TP Hải Phòng giàu truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, tạo dấu ấn với du khách trong nước và nước ngoài với các Di sản đã được UNESCO công nhận như Di sản văn hóa thế giới Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà; thành phố đang hướng đến trở thành “Thành phố Âm nhạc”, thu hút du khách đến với thành phố để tìm hiểu về vùng đất, con người và văn hoá Hải Phòng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong văn hóa, du lịch đến mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.