Hai phim tài liệu đặc biệt 'Trỗi dậy' và 'Hành trình vì hoà bình' chiếu dịp 30/4

Hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2026), Media21 giới thiệu hai bộ phim tài liệu đặc biệt Trỗi dậy được sản xuất bởi đạo diễn Trần Vũ Anh và Hành trình vì hòa bình được sản xuất bởi đạo diễn Nguyễn Hải Phong, Bùi Chí Trung, Đặng Bảo Trung sẽ được công chiếu trên kênh QPVN và VTV9.

Trỗi dậy - Câu chuyện về những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong bom đạn

Phim tài liệu Trỗi dậy kể câu chuyện lịch sử về ngôi trường Nguyễn Văn Trỗi miền Nam được thành lập từ tháng 10/1965. Đây là ngôi trường kháng chiến có quy mô lớn nhất tại miền Nam, là nơi nuôi dưỡng con em của các chiến sĩ hoạt động cách mạng tại miền Nam, Nam Trung Bộ và cả Campuchia.

Thầy cô thay cha mẹ chăm sóc các em bằng tình thương, giáo dục về ý thức tự giác, chăm chỉ lao động, học tập và chiến đấu, làm gương trách nhiệm phải sống sao cho không hoài phí. Chính những tấm gương, những bài học ấy giúp họ trở thành lực lượng đóng góp rất xứng đáng vào công cuộc xây dựng lại quê hương sau ngày Thống nhất.

Qua những thước phim tự sự, tác phẩm tái hiện thời kỳ gian khổ nhưng rạng rỡ lý tưởng của những “hạt giống đỏ” giữa lòng chiến khu R. Điểm khác biệt của bộ phim là những lát cắt về góc khuất tâm hồn và những câu chuyện nhân văn chưa từng được nhắc tới qua hệ thống phỏng vấn độc quyền.

Hình ảnh tài liệu quý giá trong bộ phim.

Theo đạo diễn Trần Vũ Anh: “Bộ phim tài liệu chứa đựng những phỏng vấn sâu sắc từ gần 20 nhân chứng của trường để khai thác những câu chuyện riêng, có ý nghĩa và ít được đề cập tới”.

Bộ phim sẽ mang đến cho khán giả hành trình cảm xúc mãnh liệt để thấu hiểu sức mạnh của một môi trường giáo dục đặc biệt - nơi dạy con người ta biết dùng yêu thương để đáp lại hận thù.

Hành trình vì hòa bình - Dấu ấn Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế

Phim tài liệu Hành trình vì hoà bình được sản xuất dựa trên hồi ký cùng tên của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Bộ phim là hành trình đi tìm đáp án cho những câu hỏi: Tại sao Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình? Và điều gì đứng sau những quyết định chiến lược đó? Đó là hành trình bắt đầu từ quá khứ, soi chiếu hiện tại và mở ra tương lai của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trên trường quốc tế.

Tác phẩm giúp khán giả hiểu về nguồn gốc ra đời của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam và hành trình vượt qua những trăn trở về tư duy chiến lược, qua đó thể hiện mong muốn xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

Theo đạo diễn Nguyễn Hải Phong: “Phía sau hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam là hành trình tháo gỡ rào cản trong tư duy, đối diện với những câu hỏi không dễ trả lời. Hơn hết, đó là lựa chọn mang tính bước ngoặt – không chỉ cho một lực lượng, mà cho cả tầm nhìn của một quốc gia”.

Bộ phim giúp khán giả hiểu về nguồn gốc ra đời của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Không chỉ khô cứng trong những con chữ hay những mốc sự kiện, dòng chảy câu chuyện được dẫn dắt bằng chính ký ức và trải nghiệm của những người trong cuộc – những người trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định, chuẩn bị và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình. Chính họ là những nhân chứng sống, mang đến góc nhìn chân thực, nhiều chiều, vượt ra ngoài những ghi chép mang tính hành chính hay tổng kết.

Việc lựa chọn con đường tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc không chỉ là bước đi đối ngoại, mà còn là kết tinh của quá trình thống nhất ý chí, tầm nhìn và bản lĩnh chính trị. Cũng từ những trăn trở, khác biệt ban đầu ấy, hành trình của những “mũ nồi xanh” Việt Nam càng trở nên đáng trân trọng bởi nó được khởi đầu không phải từ sự dễ dàng, mà từ những suy tư sâu sắc vì lợi ích lâu dài của đất nước và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.