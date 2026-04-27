Vua phá lưới nội V.League: Đình Bắc cạnh tranh Hoàng Hên

Trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 có được hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp.

Anh ghi bàn mở tỷ số trận đấu bằng pha đệm bóng cận thành. Sau đó, Đình Bắc tận dụng đường chuyền của Quang Hải để ghi bàn tiếp theo và hoàn tất cú hat-trick bằng cú đá phạt đền trong hiệp 2.

Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ 7 chỉ sau 4 trận đấu của Nguyễn Đình Bắc. Có giai đoạn, ngôi sao quê Nghệ An "tịt ngòi" trong hơn 500 ngày tại V.League. Nhưng kể từ trận đấu gặp SHB Đà Nẵng ở giai đoạn lượt về, Đình Bắc liên tiếp bùng nổ. Anh lập cú đúp trước đội bóng sông Hàn, ghi bàn vào lưới PVF-CAND và Công an TP.HCM.

Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

Đình Bắc leo lên vị trí thứ 6 trong danh sách vua phá lưới V.League khi có thành tích bằng Geovane và Imoh Fred Friday (Ninh Bình FC). Ngay phía trên anh là Leo Artur (8 bàn), Đỗ Hoàng Hên, Olaha (9 bàn), Tagueu (10 bàn), Lucao (11 bàn) và dẫn đầu là Alan (14 bàn).

Tại thời điểm này, Đình Bắc sẽ cạnh tranh trực tiếp với đồng đội ở CLB Công an Hà Nội là Alan cho vị trí vua phá lưới. Alan sau thời gian chấn thương đã trở lại tập luyện và sẵn sàng vào sân từ tháng 5. Nhìn chung, vẫn rất khó cho một tiền đạo trẻ như Đình Bắc vượt qua những ngoại binh hàng đầu của giải đấu.

Kể từ khi V.League chuyển mình lên giai đoạn chuyên nghiệp, chỉ có Đặng Đạo (Khánh Hòa, mùa giải 2001), Hồ Văn Lợi (Cảng Sài Gòn, 2002), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương, 2017) và Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương, 2024/25) đạt danh hiệu vua phá lưới chính thức.

Tuy nhiên, có một hạng mục giải thưởng không chính thức được giới chuyên môn nhắc đến là "vua phá lưới nội" V.League. Trước sức ép rất lớn từ ngoại binh, các tiền đạo nội ngày càng khó cạnh tranh suất đá chính.

Ngay cả những tài năng từng được kỳ vọng như Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công Viettel), Võ Nguyên Hoàng (SHB Đà Nẵng) đều "mất tích".

Mùa này, sự cạnh tranh của các tiền đạo nội đến từ chính Nguyễn Đình Bắc và cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Bất chấp việc phải ngồi ngoài trong giai đoạn dài ở lượt đi, Hoàng Hên vẫn kịp ghi 9 bàn thắng và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong màu áo mới.

Khi giải đấu chỉ còn 6 vòng, cuộc cạnh tranh giữa Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Đình Bắc sẽ trở nên rất hấp dẫn. Thậm chí, chỉ cần các cầu thủ phía trên sa sút, Hoàng Hên đủ sức trở thành vua phá lưới chính thức của V.League.

Dẫu sao, một tiền đạo trẻ như Đình Bắc có thể tỏa sáng ở V.League vẫn là tín hiệu đáng mừng. Thậm chí, người hâm mộ kỳ vọng rằng đây sẽ là bước đệm quan trọng để cầu thủ này có thể hướng đến giấc mơ xa hơn như xuất ngoại.