Kết quả Công an Hà Nội 4-2 Sông Lam Nghệ An: Đình Bắc lập hattrick

Video: CAHN 4-2 SLNA.

Tối 26/4 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 20 V.League. Kết quả này giúp đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Thể Công Viettel (bị Đà Nẵng cầm hoà 3-3) thành 9 điểm.

CLB Công an Hà Nội đấu với Sông Lam Nghệ An ở vòng 20 V.League. (Ảnh: Như Đạt)

CLB Công an Hà Nội chiếm ưu thế ngay từ đầu trận đấu. Đội chủ nhà sớm tạo ra những pha tấn công uy hiếp khung thành đối thủ liên tục. Hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An chỉ đứng vững trong chưa đầy 20 phút trước khi Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số. Đây là pha bóng Nguyễn Quang Hải và Stefan Mauk phối hợp rất hay để tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm.

Trong thế trận lép vế, SLNA vẫn có cơ hội gỡ hoà. Tuy nhiên, Nguyễn Quang Vinh lại khiến các khán giả ngạc nhiên với cú sút ra ngoài trước khung thành rộng mở. Không lâu sau đó, CAHN ghi liên tiếp 2 bàn. Đình Bắc và Nguyễn Minh Phúc lần lượt lập công.

Đình Bắc lập hattrick giúp CLB Công an Hà Nội thắng Sông Lam Nghệ An 4-2. (Ảnh: Như Đạt)

Phải đến cuối hiệp một, đội khách mới có bàn thắng từ pha đá phạt đền của Michael Olaha.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội tiếp tục kiểm soát tốt thế trận. Phút 55, Đình Bắc xâm nhập vòng cấm của Sông Lam Nghệ An và bị Lê Nguyên Hoàng phạm lỗi. Trọng tài tham khảo VAR và thổi phạt đền, tạo cơ hội cho Đình Bắc ghi bàn hoàn tất cú hat-trick.

Sông Lam Nghệ An sau đó bất ngờ giành lại thế trận và có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 do công của Olaha. Dù vậy, đội khách không thể tạo ra màn ngược dòng. CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2.

CAHN 4-2 SLNA Đình Bắc 19' Đình Bắc 34' Minh Phúc 37' 45+2' Olaha Đình Bắc 55' 84' Olaha

Đội hình CAHN vs SLNA

CAHN: Nguyễn Filip (1), Bùi Hoàng Việt Anh (68), Adou Minh (38), Trần Đình Trọng (21), Phạm Minh Phúc (22), Lê Phạm Thành Long (11), Cao Pendant Quang Vinh (7), Nguyễn Quang Hải (19), Nguyễn Đình Bắc (9), Lê Văn Đô (88).

SLNA: Cao Văn Bình (1), Vương Văn Huy (2), Trần Nam Hải (17), Lê Nguyên Hoàng (3), Bùi Thanh Đức (12), Nguyễn Văn Bách (9), Nguyễn Xuân Bình (8), Nguyễn Quang Vinh (16), Michael Olaha (7), Carlos Fortes (27), Reon Moore (10).