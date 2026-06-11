CNN: Mỹ xem việc chiếm đảo Kharg là phương án 'cuối cùng'

(VTC News) -

Theo quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc và hai quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, kế hoạch chiếm đảo Kharg được vạch ra từ nhiều tháng trước nhưng liên tục bị hoãn lại, vì chiến dịch này được xem là quá rủi ro.

Quan điểm bên trong Nhà Trắng và Lầu Năm Góc là việc chiếm đảo Kharg hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của hòn đảo sẽ khiến Iran phá sản và làm suy yếu đến mức Tehran không thể tiếp tục cuộc chiến.

Trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg, Iran. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nhiều quan chức thông báo với Tổng thống Trump rằng chiến dịch như vậy có thể sẽ cần số lượng lớn binh lính trên bộ và có khả năng dẫn đến thương vong nặng nề cho phía Mỹ.

Theo những tính toán đó, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng xem xét mọi động thái nhằm chiếm đảo Kharg như lựa chọn "kết thúc cuộc chiến" và là biện pháp cuối cùng có thể thay đổi cán cân xung đột, nhưng với cái giá rất đắt.

Trước đây, quân đội Mỹ tiến hành nhiều cuộc không kích lớn vào cơ sở quân sự trên đảo Kharg, nhưng những cuộc tấn công này cố tình tránh nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của hòn đảo.

Về phía Iran, quốc gia này đã chuẩn bị trong nhiều tháng để đối phó với chiến dịch của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát đảo Kharg. Iran gài bẫy trên đảo bằng mìn chống bộ binh và chống xe tăng, bao gồm cả khu vực bờ biển nơi quân đội Mỹ có thể đổ bộ nếu ông Trump ra lệnh tiến hành chiến dịch trên bộ.

Ngoài ra, Iran còn tăng cường hệ thống phòng thủ như chuyển thêm hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) đến đảo Kharg.

Đảo Kharg nằm trong Vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách Eo biển Hormuz hơn 480 km, có chiều dài chỉ 6 km và diện tích 20 km2. Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo, phần lớn bán cho châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.