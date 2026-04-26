Tiền đạo U23 Việt Nam chặn mạch không ghi bàn suốt 18 trận

(VTC News) -

"Ngọc Mỹ trở về câu lạc bộ nắm vai trò lĩnh xướng hàng công. Cậu ấy gặp vấn đề tâm lý. Ngọc Mỹ muốn ghi bàn để giúp đỡ đội bóng quê hương nhưng chưa làm được. Bàn thắng hôm nay là thành quả của cậu ấy. Qua từng buổi tập, cậu ấy rất cố gắng để lấy lại cảm giác", huấn luyện viên Mai Xuân Hợp chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và PVF-CAND

Giữa hiệp 2, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ đánh đầu rất đẳng cấp ghi bàn thắng duy nhất giúp Đông Á Thanh Hóa đánh bại PVF-CAND trong trận chung kết ngược của V.League 2025/26. Chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp Thanh Hóa có 20 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 8 điểm và đội xếp thứ 13 PVF-CAND 7 điểm.

Ngọc Mỹ ghi bàn giúp Thanh Hóa tiến gần đến suất trụ hạng.

Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ mới ghi bàn thắng đầu tiên của mình sau 18 trận đấu liên tiếp "tịt ngòi". Bàn thắng gần nhất anh ghi được cho Đông Á Thanh Hóa ở vòng 1 V.League gặp...SHB Đà Nẵng. Tuyển thủ U23 Việt Nam có 5 đường kiến tạo cho đồng đội lập công ở mùa này. Mỗi lần Ngọc Mỹ ghi bàn hoặc kiến tạo, Thanh Hóa đều có điểm.

Ngọc Mỹ trở thành niềm hy vọng lớn lao của Thanh Hóa trong giai đoạn khó khăn. Bản thân anh cũng gặp áp lực vì chưa thể ghi bàn.

Lê Văn Thuận - đồng đội thân thiết của Ngọc Mỹ vừa chuyển từ Thanh Hóa sang Ninh Bình đã động viên anh rất nhiều. Văn Thuận còn nhắn tin chúc Ngọc Mỹ ghi bàn ở trận gặp PVF-CAND và điều này đã trở thành hiện thực.

HLV Mai Xuân Hợp nói thêm: "Trong giai đoạn vừa qua, CLB Thanh Hóa vô cùng khó khăn. Cuộc đua trụ hạng năm nay rất khốc liệt. Tôi gửi lời cảm ơn đến toàn đội và hơn 4 triệu nhân dân Thanh Hóa luôn ở bên cạnh chúng tôi, động viên cầu thủ vượt qua khó khăn. Niềm vui hôm nay làm áp lực thời gian qua vơi dần. Cầu thủ đã chiến đấu vì quê hương Thanh Hóa.

Tôi chưa có gì để lạc quan chuyện trụ hạng, bóng đá rất khó nói, quãng đường cũng khó khăn. Khi nào V.League hạ màn thì mới chắc chắn được. Thắng lợi hôm nay và khoảng cách điểm số của Thanh Hóa với hai đội nhóm sau giúp chúng tôi dễ thở hơn. Các bạn có thể thấy, cổ động viên hô tên từng cầu thủ và đó là niềm tự hào của đội bóng. Không có cổ động viên thì Thanh Hóa không thể đá tốt được".