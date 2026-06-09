Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Timor-Leste

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10/6. Chuyến thăm của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Timor-Leste đang phát triển tốt đẹp. Hơn nửa thế kỷ trước, Việt Nam chính là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (Fretilin) vào năm 1975. Để rồi gần ba thập niên sau, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2002. Từ đó đến nay, mối quan hệ song phương được Việt Nam và Timor-Leste duy trì đà tích cực.