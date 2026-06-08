Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ 8-9/6.
Trong không khí trang nghiêm của lễ đón, quốc thiều Việt Nam và Thái Lan vang lên. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng thực hiện nghi thức chào cờ hai quốc gia.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng hai nước cùng chụp ảnh lưu niệm tại sảnh lớn Trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.
Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới. Thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Hai bên triển khai đều đặn các hoạt động tiếp xúc cấp cao, duy trì sự tin cậy chính trị cao, đây là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh. (Trong ảnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul)
Một trong những trụ cột hợp tác nổi bật nhất giữa hai nước trong thời gian qua là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt hơn 22 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm trước đó. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam. (Trong ảnh, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại cuộc hội đàm)
Hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Du lịch và giao lưu nhân dân cũng là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hiện hơn 20 cặp địa phương có mối quan hệ hợp tác với nhau thông qua các văn bản ghi nhớ (MOU). Cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người và Chính phủ Thái Lan công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc. Trên trường quốc tế, hai nước hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mê Công.