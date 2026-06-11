Phong độ của Nam Phi trong 10 trận gần nhất ở mức trung bình. Đội bóng này thắng 4, hòa 3 và thua 3 trận. Tuy nhiên, vấn đề là họ không thắng trong 5 trận gần nhất trước World Cup, trong đó có 3 trận hòa và 2 thất bại.
Nam Phi vẫn có khả năng ghi bàn khá đều. Họ ghi 13 bàn trong 10 trận gần nhất và chỉ tịt ngòi 2 trận. Dù vậy, hàng thủ chưa tạo được sự chắc chắn cần thiết khi thủng lưới 11 bàn trong cùng giai đoạn.
Oswin Appollis là cầu thủ đáng chú ý nhất của họ. Anh góp dấu giày vào 6 bàn tại vòng loại World Cup, gồm 2 bàn và 4 kiến tạo. Lyle Foster cũng là phương án quan trọng trên hàng công.
Phong độ của Mexico trước giải khá tốt. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 6, hòa 3 và chỉ thua 1 trận. Sau giai đoạn cuối năm 2025 không thật sự ổn định, Mexico thắng 3 trận giao hữu liên tiếp trước Ghana, Australia và Serbia.
Hàng thủ là điểm tích cực lớn nhất của Mexico. Họ giữ sạch lưới 7 trong 10 trận gần nhất và chỉ nhận 4 bàn thua trong chuỗi này. Trận thắng Serbia 5-1 ngay trước World Cup cũng giúp đội chủ nhà tạo hiệu ứng tâm lý tốt.
Raul Jimenez là điểm tựa kinh nghiệm trên hàng công. Tiền đạo này có thể trở thành chân sút ghi bàn nhiều thứ hai lịch sử đội tuyển Mexico nếu lập công trước Nam Phi. Ngoài ra, Cesar Montes là mối đe dọa đáng chú ý ở các tình huống cố định, đặc biệt là bóng phạt góc.
Trận Mexico đấu với Nam Phi diễn ra lúc 2h ngày 12/6 trên sân Azteca, Mexico City là trận khai mạc World Cup 2026. Mexico có lợi thế sân nhà, trong khi Nam Phi trở lại World Cup sau 16 năm vắng mặt. Theo Opta, Mexico có 66,3% cơ hội thắng, vượt trội so với khả năng 14,3% của Nam Phi.
Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Wilton Sampaio (Brazil).