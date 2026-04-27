Vega City sôi động với chuỗi hoạt động trải nghiệm dịp cuối tháng 4

Trong những ngày cuối tháng 4, Vega City (Nha Trang, Khánh Hòa) trở thành điểm hẹn sôi động khi đón lượng lớn du khách đến tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm kỷ niệm 10 năm thành lập KDI Group. Với chủ đề “Kiến tạo ngày mai”, không gian nơi đây được “kích hoạt” liên tục từ sáng đến tối, mang đến hành trình trải nghiệm đa giác quan giữa biển, nghệ thuật và công nghệ.

Không gian lễ hội ban ngày tại Vega City thu hút đông đảo du khách với nhiều hoạt động sôi động và đa sắc màu.

Không khí lễ hội lan tỏa từ những bước chân đầu tiên

Ngay từ sáng sớm, khu vực dẫn vào Vega City đã trở nên nhộn nhịp với dòng người đổ về. Không gian ven biển quen thuộc khoác lên mình diện mạo mới, sôi động và rực rỡ hơn, khi âm nhạc, sắc màu và các hoạt động trải nghiệm diễn ra xuyên suốt.

Âm nhạc trở thành sợi dây kết nối cảm xúc giữa không gian kiến trúc độc đáo của Nhà hát Đó, khởi đầu cho một ngày hội trải nghiệm đa sắc màu.

Tại khu vực Nhà hát Đó – công trình kiến trúc biểu tượng của dự án – du khách dễ dàng bắt gặp những nhóm bạn trẻ, gia đình và khách quốc tế dừng chân chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Không chỉ là điểm check-in, nơi đây còn trở thành “phông nền” cho một ngày hội trải nghiệm tràn đầy năng lượng.

Âm nhạc vang lên xuyên suốt không gian, kết nối các hoạt động và tạo nên một nhịp điệu chung cho toàn bộ sự kiện. Trong bối cảnh kiến trúc độc đáo của Nhà hát Đó, những giai điệu này càng làm tăng thêm cảm giác về một “thành phố lễ hội” giữa lòng Nha Trang.

Khi công nghệ “chạm” vào đại dương

Một trong những khu vực thu hút đông đảo du khách là không gian trải nghiệm tương tác “Chạm vào đại dương”. Tại đây, công nghệ không còn là yếu tố trình diễn đơn thuần, mà trở thành công cụ để mỗi người tham gia trực tiếp sáng tạo.

Mỗi du khách tự tay vẽ nên thế giới đại dương của riêng mình qua công nghệ tương tác hiện đại.

Du khách có thể tự tay vẽ nên những sinh vật biển theo trí tưởng tượng của mình, sau đó chứng kiến những hình ảnh này “sống dậy” trên hệ thống màn hình LED, hòa vào dòng chảy ánh sáng đầy màu sắc. Trải nghiệm này đặc biệt thu hút trẻ nhỏ và các gia đình, khi yếu tố tương tác tạo nên sự thích thú rõ rệt.

Không gian liên tục vang lên tiếng cười, những ánh mắt tò mò và sự hào hứng khi các “tác phẩm” cá nhân được hiển thị. Bên cạnh đó, các khu vực photobooth cũng trở thành điểm dừng chân quen thuộc, nơi du khách xếp hàng để lưu giữ những bức ảnh in lấy ngay như một kỷ niệm nhỏ mang về sau chuyến đi.

Sự giao thoa giữa sôi động và chiều sâu văn hóa

Nếu buổi sáng và đầu giờ chiều mang đến không khí sôi động, thì về cuối ngày, Vega City dần chuyển sang một nhịp điệu khác – nơi trải nghiệm được mở rộng theo chiều sâu.

Sự kiện của KDI Group mang đến không gian lễ hội sôi động, tạo nên trải nghiệm thú vị cho người tham dự.

Trên bầu trời Nha Trang, những cánh dù Paramotor rực rỡ tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng, thu hút sự chú ý của du khách từ xa. Những đường bay uyển chuyển giữa không trung như một lời chào đầy năng lượng dành cho ngày hội.

Không gian nghệ thuật "Rước nước" tái hiện nét văn hóa bản địa đầy lắng đọng, minh chứng cho tầm nhìn phát triển dựa trên nền tảng di sản.

Trong khi đó, tại Quảng trường Libera, không gian nghệ thuật “Rước nước” mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Những chuyển động mềm mại, nhịp điệu truyền thống và màu sắc văn hóa Chăm được tái hiện trong bối cảnh hiện đại, tạo nên sự tương phản thú vị.

Sự xuất hiện của hoạt động này trong tổng thể chương trình không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm, mà còn mang đến một khoảng lắng – nơi du khách có thể cảm nhận rõ hơn về chiều sâu văn hóa bản địa giữa không gian lễ hội.

Xuyên suốt cả ngày, Vega City không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động, mà trở thành một không gian trải nghiệm liên tục, nơi mỗi khu vực đều mang một màu sắc riêng.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 10 năm KDI Group đã mang đến một diện mạo khác cho Vega City – không chỉ là một dự án du lịch – nghỉ dưỡng, mà là một điểm đến có khả năng tạo ra trải nghiệm.