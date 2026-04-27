An Giang: Cháy nổ tàu cá khi bốc dỡ hàng ở bến phà Tắc Cậu, 7 người bị thương

Lực lượng chức năng xã Bình An, tỉnh An Giang đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ tàu cá khiến 7 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 27/4, tàu cá của ông Nguyễn Văn Lạc đang neo đậu tại khu vực bến phà để bốc dỡ hàng hóa thì bất ngờ phát nổ lớn. Tiếng nổ vang khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Ngay sau đó, lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ tàu, cột khói đen bốc cao.

Chiếc tàu bị cháy, nổ.

Nguyên nhân vụ nổ bước đầu được xác định là do rò rỉ khí gas trên tàu. Sức ép không chỉ khiến tàu bị cháy rụi, chìm hoàn toàn mà còn tác động đến khu vực dân cư xung quanh trong bán kính khoảng 150m.

7 người bị thương, trong đó có một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, được chuyển cấp cứu khẩn cấp. Các nạn nhân còn lại bị bỏng và chấn thương do sức ép vụ nổ.

Sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình An điều động 12 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an, dân quân và người dân tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời hỗ trợ dập lửa, bước đầu khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, kiểm tra mức độ ảnh hưởng của vụ nổ, hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn khu vực bến phà.

Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại do vụ cháy, nổ ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng. Nguyên nhân cháy nổ đang được lực lượng chức năng xã Bình An tiếp tục điều tra, làm rõ.