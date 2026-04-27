Nhiều tài xế cố 'xé rào' cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi chưa khai thác

Ngày 27/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhiều ô tô lưu thông vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi công trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa đưa vào khai thác.

Nhiều người tìm cách di chuyển khối bê tông để lưu thông ở cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. (Ảnh cắt từ clip)

Đáng chú ý, khi di chuyển đến khu vực nút giao Long Thành (Đồng Nai), một số tài xế đã tìm cách di dời các khối bê tông dùng để rào chắn công trường sang vị trí khác, mở lối cho xe lưu thông.

Tuy nhiên, do các khối bê tông nặng, không thể dịch chuyển bằng tay, buộc tài xế phải quay đầu xe. Một số trường hợp lúng túng khi tìm hướng di chuyển do tuyến cao tốc chưa được khai thác.

Trao đổi với phóng viên, Ban điều hành dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng) cho biết, tuyến cao tốc vẫn đang trong giai đoạn thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn tất và chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác.

“Dự kiến vào khoảng 18h ngày 29/4, đoạn cao tốc từ nút giao Long Thành đến cuối tuyến sẽ được đưa vào khai thác tạm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ”, đại diện Ban điều hành dự án chia sẻ.

Hiện đơn vị đang tổ chức chặn các tuyến đường dẫn vào công trường bằng rào chắn, biển cảnh báo. Tuy nhiên, tại một số vị trí vẫn xuất hiện tình trạng tài xế tìm cách vượt rào, đi vào dự án.

Ban điều hành dự án cũng khuyến cáo các tài xế tuyệt đối không tự ý đi vào các đoạn tuyến chưa được phép lưu thông. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do công trình chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn cần thiết.