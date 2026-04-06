Bệnh viêm não mô cầu nguy hiểm thế nào?

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát, phòng chống lây nhiễm. BS CKI Lý Thị Tuyền – Trưởng phòng khám Nhi Đồng 315 – chi nhánh Huỳnh Tấn Phát giúp hiểu rõ hơn về bệnh này và cách phòng chống hiệu quả.

Viêm não mô cầu là gì? Nguyên nhân do đâu?

Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Vi khuẩn này gây ra nhiều biểu hiện lâm sàng từ nhẹ cho đến nặng như viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, trong đó có thể tối cấp, diễn tiến rất nhanh trong vài giờ có thể gây tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng 10 - 20% người trong cộng đồng là người lành mang vi trùng. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần do hít phải các giọt dịch tiết mũi họng bị nhiễm Neisseria meningitidis, khả năng lây truyền sẽ tăng nếu có đồng nhiễm cùng các vi rút đường hô hấp (giọt bắn khi người bệnh hoặc người lành mang trùng ho, hắt hơi, hôn hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân). Người sống chung nhà, ở ký túc xá, nhà trọ, làm việc chung là những đối tượng dễ bị lây.

Hiện nay đã phát hiện 12 tuýp huyết thanh của vi khuẩn viêm não mô cầu, trong đó có các tuýp hay gây bệnh trên thế giới là: A, B, C, X, Y, Z và W135, ở Việt Nam thường gặp là A, B, C, Y, W135.

Bệnh có lan truyền không? Có nguy hiểm tính mạng không?

Bệnh lây lan, có thể phát triển thành dịch. Nhiều nơi trên thế giới đã xảy ra dịch như Châu Phi cận Sahara là nơi có các vụ dịch lớn xảy ra: vụ dịch 1996-1997 có 250.000 ca mắc và 25.000 ca tử vong, vụ dịch năm 2009 tại 14 nước Châu Phi với 88.199 người mắc và 5.352 người tử vong. Ở Việt Nam, riêng năm 1977 vụ dịch ở TP.HCM có 1015 ca mắc do não mô cầu nhóm C gây ra. Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã ghi nhận các ca viêm màng não mô cầu tại các tỉnh, thành gồm Hà Nội, TP. HCM, An Giang, Hà Tĩnh và Lào Cai.

Bệnh thường gặp nhất là trẻ dưới 5 tuổi, thanh thiếu niên từ 14 đến 20 tuổi, những người sống trong khu vực tập thể đông người (nhà trẻ, trường học, chung cư v.v…) và có cơ địa suy giảm miễn dịch

Theo BS CKI Lý Thị Tuyền – Trưởng phòng khám Nhi Đồng 315 – chi nhánh Huỳnh Tấn Phát (TP.HCM), bệnh viêm não mô cầu có thể diễn tiến nhanh dẫn đến tử vong trong vòng 24 - 48 giờ.

Khi trẻ có các biểu hiện lâm sàng nghi ngờ bị viêm não mô cầu hoặc có tiếp xúc với người mắc bệnh do não mô cầu cần đưa trẻ đến cơ sở khám chữa bệnh càng sớm càng tốt, không trì hoãn hay tự điều trị tại nhà. BS CKI Lý Thị Tuyền nhấn mạnh: “Khi người bệnh có các dấu hiệu như rối loạn ý thức, co giật, ban xuất huyết lan nhanh, khó thở, tay chân lạnh ngắt… phải nhập viện để theo dõi và điều trị, không theo dõi tại nhà. Các thành viên khác trong gia đình, những người có tiếp xúc gần với trẻ cần báo với cơ quan y tế, dùng kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn bác sĩ.

Tại Hệ Thống Nhi Đồng 315, Tiêm Chủng Nhi 315, đối với việc phòng ngừa bệnh viêm não mô cầu luôn sẵn sàng vaccine chủng ngừa. Cụ thể như sau:

- Vaccine VA-MENGOC BC ngừa não mô cầu nhóm B, C. Đối tượng từ 6 tháng đến 45 tuổi. Lịch tiêm 2 liều cách nhau 6-8 tuần.

- Vaccine BEXSERO ngừa não mô cầu nhóm B. Đối tượng từ 2 tháng đến 50 tuổi. Lịch tiêm chủng sẽ tùy theo độ tuổi mà có từng phác đồ khác nhau:

Trẻ từ 2 đến < 6 tháng tuổi: 2 mũi cơ bản (cách nhau 2 tháng)+ mũi nhắc lại. Mũi nhắc lại khi trẻ >=12 tháng tuổi (cách mũi 2 tối thiểu 6 tháng).

Trẻ từ 6 đến < 12 tháng tuổi: 2 mũi cơ bản (cách nhau 2 tháng)+ mũi nhắc lại. Mũi nhắc lại khi trẻ >= 12 tháng tuổi (cách mũi 2 tối thiểu 2 tháng).

Trẻ từ 12 tháng đến < 2 tuổi: 2 mũi cơ bản (cách nhau 2 tháng)+ mũi nhắc lại. Mũi nhắc lại cách mũi 2 tối thiểu 12 tháng.

Trẻ từ 2 tuổi đến 50 tuổi: 2 mũi cơ bản (cách nhau 1 tháng).