Những điểm xem pháo hoa độc đáo du khách cần biết khi đến TP.HCM chơi lễ 30/4

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước 30/4 và 140 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay, TP.HCM tổ chức ngày hội "Non sông thống nhất", cùng nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Trong đó, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra tại 8 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp, phân bố từ khu vực trung tâm đến Cần Giờ, Củ Chi và các địa bàn giáp ranh, phục vụ người dân và du khách dịp lễ.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm trong dịp lễ 30/4 năm nay, trong đó có 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp.

Kế hoạch bắn pháo hoa do Bộ Tư lệnh TP.HCM chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

3 điểm bắn pháo hoa tầm cao đặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa). Tại 3 điểm này sẽ có hàng nghìn quả pháo tầm cao kết hợp nhiều giàn pháo tầm thấp.

5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp tài chính SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn), Khu Biệt thự Kim Long (xã Nhà Bè) và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Thời gian bắn pháo hoa 15 phút, từ 21h đến 21h15 tối 30/4. Riêng điểm Cần Giờ sẽ bắn trong 5 phút, từ 21h đến 21h5 cùng ngày.

Tại TP.HCM, người dân và du khách sẽ trải nghiệm nhiều địa điểm, cách xem pháo hoa đặc biệt tùy theo nhu cầu.

Với điểm bắn pháo hoa tầm cao quen thuộc ở phường An Khánh, là địa điểm được mong chờ nhất và cũng đông khách tập trung nhất. Tại đây, pháo hoa sẽ được bắn lên từ khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, với không gian rộng và thoáng đãng.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, người dân có nhiều lựa chọn cho trải nghiệm đêm pháo hoa từ cao cấp đến bình dân.

Vị trí này dễ quan sát từ các tòa nhà cao tầng khu trung tâm, đặc biệt tại các trục đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh và khu đô thị Thủ Thiêm, nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê phục vụ khách xem pháo hoa.

Ngoài ra, người dân có thể lựa chọn các điểm như công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn), công viên bờ sông Thủ Thiêm hoặc khu vực quanh hầm sông Sài Gòn – những vị trí có tầm nhìn rộng, thoáng ra sông, thuận lợi để thưởng thức pháo hoa.

Cầu Ba Son cũng là địa điểm "VIP" nhất được khách chọn xem pháo hoa. Đứng tại cây cầu này, bạn có thể xem rõ ràng điểm bắn pháo hoa tầm cao phía đường hầm sông Sài Gòn và điểm bắn tầm thấp tại tháp tài chính SAIGON MARINA IFC.

Cùng với đó, để xem pháo hoa tại trung tâm Thành phố, người dân, du khách còn nhiều lựa chọn khác như đường Nguyễn Huệ, cầu Khánh Hội.

Một lựa chọn thoải mái hơn dành cho người ngại chen lấn là đặt bàn tại Katinat Bến Bạch Đằng hoặc Starbucks Waterbus, cà phê Highlands ngay trong khu vực này, để vừa có chỗ ngồi vừa có view đẹp.

Các tòa nhà cao tầng và quán cà phê dọc đường Trần Não cũng là khu vực được nhiều khách chọn xem pháo hoa, bởi nơi đây tập trung nhiều quán rooftop và căn hộ view sông.

Các khách sạn, hàng quán ở những tòa nhà cao tầng dọc đường Tôn Đức Thắng luôn là lựa chọn yêu thích của du khách xem pháo hoa.

Nhiều du thuyền, nhà hàng trên sông Sài Gòn cũng tung các gói dịch vụ kết hợp ăn tối, ngắm thành phố về đêm và thưởng thức pháo hoa, thu hút đông đảo du khách.

Với 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường công viên Bà Rịa, người dân và du khách có thể dễ dàng quan sát nhờ không gian rộng, thoáng, cùng các khu đất trống và trục đường lớn xung quanh.

Với 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, Công viên văn hóa Đầm Sen là địa điểm quen thuộc phục vụ người dân ở khu vực phía Tây TP.HCM. Địa điểm này với công viên rộng rãi và được tổ chức bài bản, phù hợp cho gia đình hoặc những người ngại di chuyển vào trung tâm đông đúc.

Khách có thể vào công viên để xem trực tiếp, kết hợp vui chơi, ăn uống, với điều kiện phải đến sớm vì khá đông.

Tòa tháp SAIGON MARINA IFC với lợi thế nằm ngay trung tâm thành phố, đây là điểm bắn pháo hoa tầm thấp dễ tiếp cận nhất.

Công viên bờ sông luôn là sự lựa chọn xem pháo hoa "giá rẻ" của nhiều gia đình, nhiều nhóm bạn trẻ ở TP.HCM.

Khách có thể ngắm pháo hoa từ đường Nguyễn Huệ, cầu Ba Son, khu vực dọc đường Tôn Đức Thắng và các công viên ven sông, mang lại trải nghiệm xem pháo hoa gần, rõ và sống động, nhộn nhịp nhất.

Điểm bắn pháo hoa tại Khu biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa xã Nhà Bè chủ yếu phục vụ cư dân khu vực Nam Sài Gòn. Tại đây, người xem pháo hoa được trải nghiệm cảm giác thoải mái, không chen chúc như khu vực trung tâm. Người dân, du khách có thể tập trung tại các bờ kè, công viên nhỏ ven sông gần cầu Rạch Đỉa để có góc nhìn đẹp.

Tương tự, điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi cũng phục vụ người dân huyện Củ Chi cũ và vùng phụ cận vì khá xa trung tâm. Người dân thường tập trung tại khu vực trước cổng khu di tích, hoặc các bãi đất trống xung quanh để xem pháo hoa rõ nhất.

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại biển Cần Giờ được dự đoán mang đến trải nghiệm khác biệt so với nội thành. Đây là lần đầu tiên khu vực này tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4.

Với không gian gần biển, thoáng đãng và ít đông đúc, đây là lựa chọn lý tưởng cho du khách trốn sự đông đúc, nhộn nhịp trong dịp lễ hội. Khách sẽ trực tiếp xem pháo hoa tại khuôn viên đô thị Vinhomes Green Paradise. Tuy nhiên, bất lợi là khu vực này khá xa trung tâm Thành phố.

Khuôn viên khu đô thị lấn biển Cần Giờ lần đầu tiên tổ chức bắn pháo dịp lễ 30/4/2026.

Ngoài ra, tối 30/4, TP.HCM cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn từ 19h30 đến 21h, tại 3 khu vực, với sân khấu chính trên đường Nguyễn Huệ và truyền hình, truyền thanh trực tiếp.

Hai điểm còn lại đặt tại công viên trung tâm Thành phố mới phường Bình Dương và quảng trường công viên Bà Rịa thuộc phường Bà Rịa.

Từ ngày 26/4 đến 1/5, Thành phố cũng tổ chức loạt chương trình nghệ thuật, các hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ người dân tại nhiều phường, xã...