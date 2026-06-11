(VTC News) -

Tại Việt Nam, Ford là một trong những thương hiệu ô tô được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ dải sản phẩm đa dạng, trải dài từ xe bán tải, SUV gia đình đến xe thương mại.

Tháng 6/2026, Ford Việt Nam đã công bố bảng giá ô tô khuyến nghị mới nhất dành cho các dòng xe đang phân phối chính hãng trên thị trường.

Đáng chú ý, Ford tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của Ranger và Everest với nhiều phiên bản mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Bảng giá xe Ford tháng 6/2026 mới nhất (Nguồn: Ford Việt Nam)

Theo công bố từ hãng, bảng giá khuyến nghị từ nhà sản xuất cho toàn bộ các dòng xe ô tô Ford bao gồm xe SUV 5 chỗ hạng C - Ford Territory, SUV 7 chỗ Ford Everest, xe bán tải Ford Ranger & Ford Ranger Raptor, xe Ford Transit 16 chỗ.

Mức giá bán lẻ khuyến nghị dưới đây đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm các khoản chi phí lăn bánh như lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và các chi phí phát sinh khác.

Tháng 6/2026 giá bán các mẫu xe chính hãng của Ford dao động từ 707 triệu đồng đến 1,699 tỷ đồng. (Ảnh: Ford Việt Nam)

Giá xe Ford Mustang Mach-E tháng 6/2026

Phiên bản Mua xe Mustang Mach-E Premium AWD 1.699.000.000 VNĐ

Giá xe Ford Territory tháng 6/2026

Phiên bản Mua xe Territory Titanium X 1.5 AT 875.000.000 VNĐ Territory Titanium X 1.5 AT Màu Xanh 883.000.000 VNĐ Territory Titanium 1.5 AT 819.000.000 VNĐ Territory Titanium 1.5 AT Màu Xanh 827.000.000 VNĐ Territory Trend 1.5 AT 739.000.000 VNĐ Territory Trend 1.5 AT Màu Xanh 747.000.000 VNĐ

Giá xe Ford Everest tháng 6/2026

Phiên bản Mua xe Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 1.629.000.000 VNĐ Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 Màu Trắng/ Màu Xanh Thạch Anh 1.637.000.000 VNĐ Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1.440.000.000 VNĐ Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng/ Màu Xanh Thạch Anh 1.448.000.000 VNĐ Everest Platinum 2.0L AT 4x2 1.335.000.000 VNĐ Everest Platinum 2.0L AT 4x2 Màu Trắng/ Màu Xanh Thạch Anh 1.343.000.000 VNĐ Everest Sport 2.0L AT 4x2 1.209.000.000 VNĐ Everest Sport 2.0L AT 4x2 Màu Trắng 1.217.000.000 VNĐ Everest Active 2.0L AT 4x2 1.129.000.000 VNĐ Everest Active 2.0L AT 4x2 Màu Trắng 1.137.000.000 VNĐ

Giá xe Ford Ranger thế hệ mới tháng 6/2026

Phiên bản Mua xe Ranger Wildtrak 3.0L AT 4X4 1.093.000.000 VNĐ Ranger Wildtrak 3.0L AT 4X4 Màu Cam 1.101.000.000 VNĐ

Giá xe Ford Ranger Raptor mới tháng 6/2026

Phiên bản Mua xe Ranger Raptor 3.0L AT 4WD 1.448.000.000 VNĐ Ranger Raptor 3.0L AT 4WD Màu Xám/ Màu Cam 1.456.000.000 VNĐ

Giá xe Ford Ranger tháng 6/2026

Phiên bản Mua xe Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 1.039.000.000 VNĐ Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 979.000.000 VNĐ Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ 987.000.000 VNĐ Ranger Sport 2.0L 4X4 AT 864.000.000 VNĐ Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ 872.000.000 VNĐ Ranger XLS 2.0L 4X4 AT 776.000.000 VNĐ Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Màu Đỏ 784.000.000 VNĐ Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707.000.000 VNĐ Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Màu Đỏ 715.000.000 VNĐ

Giá xe Ranger Raptor tháng 6/2026

Phiên bản Mua xe Ranger Raptor 2.0L 4WD AT 1.299.000.000 VNĐ Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Cam 1.307.000.000 VNĐ

Giá xe Ford Transit tháng 6/2026 mới nhất

Phiên bản Mua xe Transit Premium+ 18 chỗ 1.091.000.000 VNĐ Transit Premium 16 chỗ 999.000.000 VNĐ Transit Trend 16 chỗ 907.000.000 VNĐ Phí dịch vụ Giải pháp Quản lý Đội xe Gói 3 tháng Miễn phí Phí dịch vụ Giải pháp Quản lý Đội xe Gói 12 tháng 499.000 VNĐ Phí dịch vụ Giải pháp Quản lý Đội xe Gói 36 tháng 999.000 VNĐ

Ford tháng 6/2026 có ưu đãi gì?

Ngoài giá niêm yết chính thức, để hỗ trợ khách hàng sở hữu xe dễ dàng hơn, Ford Việt Nam cùng hệ thống đại lý ủy quyền mang đến gói ưu đãi lãi suất 0%, giá trị hỗ trợ lên đến 95 triệu đồng, nhằm hỗ trợ khách hàng giảm áp lực tài chính khi mua xe trong tháng 6/2026.

Mẫu xe Phiên bản Chương trình Ranger Ranger XLS 4x2 Gói ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng trị giá 56 triệu đồng Ranger XLS 4x4 Gói ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng trị giá 58 triệu đồng Ranger Wildtrak Gói ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng trị giá 95 triệu đồng Transit Transit Trend Gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng trị giá 18 triệu đồng Transit Premium 16 chỗ Gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng trị giá 20 triệu đồng Transit Premium 18 chỗ Gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng trị giá 22 triệu đồng Territory Trả trước chỉ từ 79 triệu đồng

Trong tháng 6/2026, Ford Việt Nam tiếp tục duy trì danh mục sản phẩm đa dạng từ SUV đô thị, SUV 7 chỗ đến xe bán tải và xe thương mại. Giá bán các mẫu xe chính hãng hiện dao động từ 707 triệu đồng đến 1,699 tỷ đồng, tùy phiên bản.

Cùng với các chương trình hỗ trợ tài chính và ưu đãi lãi suất hấp dẫn, đây được xem là thời điểm thuận lợi để khách hàng cân nhắc sở hữu một mẫu xe Ford mới.