Giá xe Ford Everest và Ranger mới nhất tháng 5/2026

Ford Việt Nam giới thiệu dải sản phẩm Ranger và Everest phiên bản nâng cấp, tiếp tục hoàn thiện hai dòng xe chủ lực với hiệu năng mạnh mẽ hơn, công nghệ thông minh hơn cùng thiết kế được làm mới.

Những cải tiến này được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho đa dạng mục đích sử dụng từ công việc, gia đình đến các hành trình khám phá phiêu lưu.

Ford tiếp tục nâng tầm khả năng vận hành của Ranger và Everest thông qua việc mở rộng các tùy chọn động cơ và tối ưu hệ truyền động trên hai sản phẩm chủ lực.

Các phiên bản mới như Ranger Wildtrak 3.0L V6 dầu, Ranger Raptor 3.0L V6 EcoBoost xăng và Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost xăng mang đến những cấu hình mạnh mẽ hơn, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ công việc, di chuyển hàng ngày đến các chuyến phiêu lưu đầy hứng khởi.

Tiêu chuẩn an toàn cũng được nâng cao trên toàn dải sản phẩm với việc trang bị tối thiểu 6 túi khí trên tất cả các phiên bản Ranger và phổ cập các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến trên Everest.

Ngoài ra, các công nghệ và tiện nghi tiếp tục được mở rộng, bao gồm màn hình trung tâm 12 inch, hệ thống camera 360 độ và điều hòa tự động hai vùng tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau.

Hộp số tự động 10 cấp cũng được trang bị tiêu chuẩn, giúp tối ưu khả năng sang số và mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà, nhất quán hơn trong nhiều điều kiện sử dụng.

Những nâng cấp sản phẩm lần này được xây dựng dựa trên triết lý thương hiệu toàn cầu mới của Ford, “Ready Set Ford”, thể hiện sự chuyển dịch từ cách tiếp cận tập trung vào sản phẩm sang hệ sinh thái lấy khách hàng làm trung tâm, xoay quanh nhu cầu sử dụng thực tế và phong cách sống.

Tại Việt Nam, Ford không chỉ mang đến các dòng xe mạnh mẽ và đa dụng, mà còn phát triển một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện nhằm đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn của hành trình sở hữu.

Dải sản phẩm Everest mới và Ranger Raptor sẽ sẵn sàng trên thị trường từ giữa tháng 5/2026. Ranger Wildtrak mới dự kiến sẽ có mặt từ đầu tháng 7/2026.

Bảng giá xe Ford Everest và Ranger mới nhất

Mẫu xe Phiên bản Giá niêm yết Ford Everest Everest Active 2.0L 10AT 4X2 1.129.000.000 VNĐ Everest Sport 2.0L 10AT 4X2 1.209.000.000 VNĐ Everest Platinum 2.0L 10AT 4X2 1.335.000.000 VNĐ Everest Platinum 2.0L 10AT 4X4 1.440.000.000 VNĐ Platinum+ 2.3L EcoBoost 10AT 4X4 1.629.000.000 VNĐ Ford Ranger Raptor 3.0L V6 EcoBoost 1.448.000.000 VNĐ Ranger Wildtrak 3.0L V6 diesel 1.093.000.000 VNĐ

Một số phiên bản đi kèm màu đặc biệt sẽ có điều chỉnh giá tăng 8 triệu VND.