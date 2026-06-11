Vợ chồng Chi Bảo tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới
(VTC News) -
Sau 5 năm kết hôn và sinh được 2 con, vợ chồng Chi Bảo vẫn đang chọn thời điểm phù hợp để tổ chức đám cưới.
Chi Bảo là diễn viên nổi tiếng một thời, tên tuổi gắn liền với các vai diễn trong phim Lục Vân Tiên, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí… Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh tuyên bố giải nghệ hồi tháng 5/2021 để tập trung kinh doanh.
Vợ anh - CEO Lý Thùy Chang - là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Lý Thùy Chang là nhân vật truyền cảm hứng về phong cách sống.
Chi Bảo và Lý Thùy Chang đăng ký kết hôn vào năm 2021 nhưng chưa tổ chức đám cưới. Cặp đôi sinh được 2 con "đủ nếp, đủ tẻ".