Vợ chồng Chi Bảo tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới

Nhân dịp sinh nhật bà xã, Chi Bảo đã bí mật tổ chức một bữa tiệc riêng, lãng mạn. Anh đưa cả gia đình đến khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Côn Đảo - do chính vợ chồng diễn viên xây dựng.

Nam diễn viên mời ban nhạc chơi những ca khúc du dương và chuẩn bị bàn tiệc nhỏ với hoa tươi cùng bánh kem để gây bất ngờ cho vợ. Bà xã Lý Thùy Chang cho biết, cô rất hạnh phúc trong buổi tiệc đầm ấm, ý nghĩa chồng dành riêng cho mình.

Lý Thùy Chang tiết lộ vợ chồng cô lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm 2028 khi khu nghỉ dưỡng tại Côn Đảo Khánh thành và đi vào hoạt động.

“Chúng tôi dự định mời 30 cặp bạn thân góp mặt chia vui trong hôn lễ ở Côn Đảo”, bà xã Chi Bảo cho biết.

Bà xã Chi Bảo hé lộ địa điểm tổ chức đám cưới thuận lợi khi cách sân bay Côn Đảo khoảng 15 phút di chuyển bằng ô tô.

Ở tuổi 53, Chi Bảo có cuộc sống viên mãn. Sau khi giải nghệ, anh dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và đầu tư phát triển khu nghỉ dưỡng ở Côn Đảo. Anh mong muốn vào những ngày nghỉ, gia đình, bạn bè và khách hàng có địa điểm để nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng.

Ngoài ra, anh cũng dành phần lớn thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Nam diễn viên là người sáng lập Quỹ Hiểu về trái tim - một trong những tổ chức xã hội có nhiều đóng góp trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Việt Nam.

Sau 15 năm hoạt động, Quỹ đã hỗ trợ cho hàng nghìn trẻ em chữa bệnh tim bẩm sinh, đồng thời đồng hành cùng hàng nghìn em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Tuy không còn hoạt động nghệ thuật nhưng Chi Bảo vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với những nghệ sĩ như diễn viên Kim Thư, Bình Minh, ca sĩ Bảo Thy, Hoa hậu Hà Kiều Anh... Vợ chồng của nam diễn viên thường xuyên tổ chức giải đấu pickeball hoặc những bữa tiệc nhỏ tại nhà để gặp mọi người.

Chi Bảo là diễn viên nổi tiếng một thời, tên tuổi gắn liền với các vai diễn trong phim Lục Vân Tiên, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí… Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh tuyên bố giải nghệ hồi tháng 5/2021 để tập trung kinh doanh.

Vợ anh - CEO Lý Thùy Chang - là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Lý Thùy Chang là nhân vật truyền cảm hứng về phong cách sống.

Chi Bảo và Lý Thùy Chang đăng ký kết hôn vào năm 2021 nhưng chưa tổ chức đám cưới. Cặp đôi sinh được 2 con "đủ nếp, đủ tẻ".