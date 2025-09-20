Liên Bỉnh Phát đón thêm tin vui sau khi được đề cử giải Kim Chung

(VTC News) -

Sau hơn một thập kỷ, Esquire Việt Nam quay trở lại vào tháng 9 với diện mạo mới. Trong số đầu tiên, Esquire Việt Nam chọn nam diễn viên Liên Bỉnh Phát làm gương mặt trang bìa.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013, những gương mặt trang bìa của Esquire Việt Nam luôn đại diện cho hình mẫu quý ông hiện đại. Sau 5 năm hoạt động, Esquire Việt Nam tạm nghỉ để chờ đến thời điểm phù hợp hơn.

Trở lại với diện mạo mới, Esquire Việt Nam sẽ mang đến những nội dung thiết thực, cuốn hút và giàu hình ảnh. Đặc san hướng đến đối tượng nam giới từ 30 đến 50 tuổi, có gu thẩm mỹ, tư duy hiện đại và khát khao nâng cao chất lượng cuộc sống.

Liên Bỉnh Phát là gương mặt trang bìa số đầu tiên của Esquire Việt Nam.

Chọn Liên Bỉnh Phát làm gương mặt trang bìa số đầu tiên, Esquire Việt Nam muốn tôn vinh hành trình của anh. Cụ thể là câu chuyện về sự bền bỉ và bản lĩnh: từ một diễn viên tay ngang đến việc khẳng định vị trí trong điện ảnh và nghệ thuật.

Trong bài phỏng vấn, nam diễn viên tâm sự vốn chưa từng có kế hoạch trở thành diễn viên. Khi còn theo ngành du lịch, anh từng tự hứa sẽ dành ra hai năm để theo đuổi nghệ thuật, lời hứa ấy được anh viết trên tờ giấy dán ngay bàn làm việc.

Trước đó vào hôm 15/9, Liên Bỉnh Phát là nam diễn viên Việt Nam đầu tiên nhận được đề cử hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại Golden Bell Awards (Kim Chung) tại Đài Loan. Nhờ vai diễn bác sĩ Phạm trong phim The Outlaw Doctor (Bác sĩ tha hương), Liên Bỉnh Phát nhanh chóng được khán giả quốc tế chú ý.

Theo đó, Kim Chung là một trong ba giải thưởng danh giá và lâu đời nhất của ngành giải trí Đài Loan, bên cạnh Golden Melody Awards (cho âm nhạc) và Golden Horse Awards (cho điện ảnh).

Liên Bỉnh Phát là diễn viên Việt Nam đầu tiên được đề cử giải Kim Chung.

Bên cạnh đề cử nam chính dành cho Liên Bỉnh Phát, Bác sĩ tha hương cũng nhận được nhiều đề cử khác. Phim đã nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả, với việc nhận 15 trên tổng số 27 đề cử tại giải Kim Chung năm nay.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với vai Dũng trong Song Lang (2018). Sau đó, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật như Hậu duệ mặt trời (bản Việt), Không lối thoát, Quý cô thừa kế…và trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua các chương trình giải trí Running Man Vietnam, 7 nụ cười xuân, Kỳ tài thách đấu, 2 Ngày 1 Đêm, Anh trai vượt ngàn chông gai...