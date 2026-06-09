Cầm 300.000 đồng đi bảo dưỡng ô tô: Đặc quyền chỉ có ở chủ xe điện VinFast

(VTC News) -

Kết hợp với hạ tầng trạm sạc và xưởng dịch vụ phủ khắp cả nước, hãng xe Việt đang biến chuẩn hậu mãi 5 sao thành “giá trị mặc định” dành cho khách hàng.

Xe xăng bảo dưỡng 3 lần, xe điện mới vào xưởng 1 lần

“15.000 km bảo dưỡng lần đầu, hết 364.500 đồng, rẻ quá rẻ”, anh Nguyễn Cường (Bắc Giang) chia sẻ hóa đơn trên cộng đồng chủ xe VinFast VF 6 sau lần đầu tiên đi bảo dưỡng. Thực tế, trên các diễn đàn, những hóa đơn “vài trăm nghìn đồng” như của anh Cường không phải là của hiếm, mà là trải nghiệm chung của rất nhiều chủ xe VinFast.

Nhờ cấu tạo tối giản, ít chi tiết chuyển động, xe điện VinFast có chu kỳ bảo dưỡng định kỳ lên tới 15.000 km – dài gấp 3 lần so với mức 5.000 km thường thấy trên xe xăng. Điều này không chỉ giúp chủ xe thảnh thơi vì ít phải lui tới xưởng dịch vụ mà còn tối ưu chi phí vận hành.

Anh Trần Việt, một chủ xe VF 8 phân tích, sau 11.000 km trải nghiệm, anh vẫn chưa phải đi bảo dưỡng lần nào, nhưng nếu sử dụng xe xăng, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

“Nếu vận hành một chiếc xe xăng tương đương trong cùng quãng đường, tôi sẽ phải chi khoảng 10 triệu đồng cho 2 lần bảo dưỡng và khoảng 22 triệu đồng tiền nhiên liệu. Tổng cộng, tôi tiết kiệm được đến 32 triệu đồng”, anh tính toán.

Không chỉ những người dùng cá nhân, cộng đồng tài xế dịch vụ – những người vốn coi chiếc xe là “cần câu cơm” – cũng không tiếc lời khen cho khả năng tiết kiệm của xe VinFast. Đang trực tiếp vận hành chiếc Limo Green trên nền tảng Xanh SM Platform, anh Hoàng Văn Ngạn (Hà Nội) khẳng định bài toán kinh tế chính là lý do tiên quyết khiến anh quyết định chuyển đổi sang xe điện.

“Với tần suất di chuyển liên tục, nếu chạy xe xăng, chi phí bảo dưỡng và thay dầu máy định kỳ mỗi tháng là một khoản rất đau đầu. Nhưng từ khi chuyển sang xe điện, áp lực này gần như được trút bỏ”, anh Ngạn nhận xét.

Ngoài sự chênh lệch về chi phí bảo dưỡng, anh Ngạn còn chỉ ra một “bí quyết” tiết kiệm khác đến từ công nghệ phanh tái sinh. Công nghệ này không chỉ giúp thu hồi năng lượng để sạc lại cho pin mà còn giảm thiểu đáng kể áp lực lên hệ thống phanh cơ học.

“Má phanh xe điện có tuổi thọ cao hơn vì ít bị mài mòn, giúp kéo dài chu kỳ thay thế và tiết kiệm thêm một khoản chi phí phụ tùng đáng kể cho những người chạy xe tần suất cao như tôi”, anh cho hay.

Hóa đơn sửa chữa “nhẹ tựa lông hồng”

Ngoài lợi thế về chi phí bảo dưỡng, hệ thống hậu mãi của VinFast cũng được đánh giá cao nhờ giá phụ tùng thay thế hợp lý và nhiều hạng mục chăm sóc xe được miễn phí.

Từng sở hữu một chiếc xe hạng A trước khi chuyển sang xe điện, anh Nguyễn Anh Phong (tài xế dịch vụ tại Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng trong lần đầu thay thế linh kiện cho chiếc VF 5. Anh kể lại, hóa đơn thay cụm đèn hậu phía sau của chiếc VF 5 tại xưởng dịch vụ VinFast chỉ vỏn vẹn hơn 700.000 đồng.

“Trước đây, khi thay một bên đèn sau cho chiếc Hyundai i10, tôi đã tốn hơn 2 triệu đồng. Điều khiến tôi an tâm nhất không chỉ là mức giá rẻ hơn hẳn xe xăng, mà là việc được sử dụng phụ tùng chính hãng ngay tại xưởng dịch vụ VinFast.

Với xe xăng, nếu muốn có mức giá dễ chịu hơn, thường người dùng phải chấp nhận ra các gara ngoài và đối mặt với rủi ro hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc”, anh Phong cho biết.

Những chính sách hậu mãi mà hãng đang áp dụng cũng là điểm cộng lớn. Thời hạn bảo hành lên tới 7-10 năm (tùy dòng xe) – gấp 2-3 lần so với các dòng xe động cơ đốt trong thông thường – là cam kết mạnh mẽ nhất về chất lượng sản phẩm trong dài hạn.

Sự an tâm đó còn được củng cố bởi hệ sinh thái toàn diện dành cho xe điện VinFast. Hiện tại, người dùng xe điện VinFast được phục vụ bởi mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc cùng hơn 400 xưởng dịch vụ phủ rộng khắp cả nước. Sự hiện diện dày đặc này đảm bảo rằng ở bất cứ đâu, khách hàng cũng có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chính hãng.

Giới quan sát nhận định, sự xuất hiện của VinFast đã định nghĩa lại “văn hóa hậu mãi” tại Việt Nam. Thay vì chỉ là giá trị gia tăng, với hãng xe Việt, hạ tầng và dịch vụ hậu mãi được nhìn nhận như một giá trị cốt lõi, bên cạnh chất lượng sản phẩm. Người dùng bởi thế có thể bớt băn khoăn về chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hay các khoản rủi ro phát sinh, yên tâm sở hữu xe lâu dài.