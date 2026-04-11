Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Arsenal thua bạc nhược

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 32 Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 32 62:24 70 2 Man City 30 60:28 61 3 Man Utd 31 56:43 55 4 Aston Villa 31 42:37 54 5 Liverpool 31 50:42 49 6 Chelsea 31 53:38 48 7 Brentford 31 46:42 46 8 Everton 31 37:35 46 9 Bournemouth 32 48:49 45 10 Fulham 31 43:44 44 11 Brighton 31 41:37 43 12 Sunderland 31 32:36 43 13 Newcastle United 31 44:45 42 14 Crystal Palace 30 33:35 39 15 Leeds United 31 37:48 33 16 Nottingham 31 31:43 32 17 West Ham 32 40:57 32 18 Tottenham 31 40:50 30 19 Burnley 31 33:61 20 20 Wolves 32 24:58 17 Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng. Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League. Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Arsenal 1-2 Bournemouth Arsenal tiếp tục gây thất vọng với trận thua thứ ba liên tiếp ở đấu trường trong nước. Sau khi bị Man City, Southampton đánh bại ở 2 giải đấu cúp, "Pháo thủ" lại mất điểm ngay trên sân nhà ở vòng 32 giải Ngoại Hạng Anh. Arsenal thua bạc nhược trước Bournemouth. (Ảnh: Reuters) Kroupi Junior ghi bàn mở tỷ số cho Bournemouth trong hiệp một. Viktor Gyokeres gỡ hoà từ chấm phạt đền không lâu sau đó. Lối chơi bế tắc và kém hiệu quả khiến Arsenal không thể chiếm ưu thế trước đối thủ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội chủ nhà ở trận này là 2,41 nhưng phần lớn con số này được tạo nên từ tình huống cố định. Arsenal thủng lưới lần thứ hai ở phút 74 khi Alex Scott sút tung lưới trong pha đối mặt với thủ môn David Raya. Số liệu thống kê Arsenal 1-2 Bournemouth.

West Ham 4-0 Wolves Trận đấu sớm của vòng 32 đánh đấu bước tiến quan trọng của West Ham. Đội bóng này tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhờ chiến thắng 4-0 trên sân nhà trước Wolves. West Ham cần Sunderland có điểm trước Tottenham ở vòng này để không bị đẩy trở lại vị trí thứ 18. Jarrod Bowen, Valentine Castellanos và Konstantinos Mavropanos là những nhân tố nổi bật mang về 3 điểm cho West Ham. Castellanos và Mavropanos mỗi người ghi 2 bàn. Trong khi đó, Bowen cũng đóng góp 2 pha kiến tạo.