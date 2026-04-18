Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Bảng xếp hạng vòng 33 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 33, vị trí các đội bóng như sau.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|32
|62:24
|70
|2
|Man City
|31
|63:28
|64
|3
|Man Utd
|32
|57:45
|55
|4
|Aston Villa
|32
|43:38
|55
|5
|Liverpool
|32
|52:42
|52
|6
|Chelsea
|32
|53:41
|48
|7
|Brentford
|32
|48:44
|47
|8
|Everton
|32
|39:37
|47
|9
|Brighton
|32
|43:37
|46
|10
|Sunderland
|32
|33:36
|46
|11
|Bournemouth
|32
|48:49
|45
|12
|Fulham
|32
|43:46
|44
|13
|Crystal Palace
|31
|35:36
|42
|14
|Newcastle United
|32
|45:47
|42
|15
|Leeds United
|32
|39:49
|36
|16
|Nottingham
|32
|32:44
|33
|17
|West Ham
|32
|40:57
|32
|18
|Tottenham
|32
|40:51
|30
|19
|Burnley
|32
|33:63
|20
|20
|Wolves
|32
|24:58
|17
Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.
Tâm điểm vòng 33 giải Ngoại Hạng Anh là trận Super Sunday giữa Manchester City và Arsenal trên sân vận động Etihad (Manchester). Đây là trận đấu mang tính quyết định trong cuộc đua vô địch.
Arsenal (dẫn đầu) hơn Man City 6 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Nếu giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng 33 và thắng tiếp Crystal Palace trong trận đấu bù, Man City sẽ bằng điểm với Arsenal. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola cũng có lợi thế về chỉ số phụ.
Ngược lại, Arsenal sẽ bảo vệ được lợi thế trong cuộc đua và tiến thêm 1 bước quan trọng đến ngôi vô địch nếu không thua trên sân của Man City. Chính huấn luyện viên Pep Guardiola cũng thừa nhận rằng cuộc đua vô địch sẽ kết thúc nếu Man City thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Tình hình hiện tại của Man City tốt hơn Arsenal. Họ đang có phong độ tốt, vừa đánh bại chính đối thủ này ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Trong khi đó, Arsenal trải qua 2 thất bại liên tiếp ở đấu trường trong nước (thua Southampton và Bournemouth). Đội khách cũng sa sút mạnh về thể lực khi phải thi đấu với mật độ dày liên tục, trong khi đội hình bị tàn phá vì chấn thương.
Thuật toán mô phỏng của Opta đưa ra dự đoán về khả năng giành chiến thắng của các đội bóng ở vòng 33 giải Ngoại Hạng Anh như sau:
Brentford 51,1% - Fulham 24,1%.
Leeds United 56% - Wolves 21,2%.
Newcastle United 45,6% - Bournemouth 21,2%.
Tottenham 31,8% - Brighton 42,9%.
Chelsea 43,7% - Man Utd 29,5%.
Aston Villa 63,6% - Sunderland 17%.
Everton 37,3% - Liverpool 36,3%.
Nottingham Forest 62,5% - Burnley 17,6%.
Man City 39,9% - Arsenal 33,5%.
Crystal Palace 50,6% - West Ham 24,4%.
Ngày 18/4
18h30: Brentford vs Fulham.
21h: Leeds United vs Wolves.
21h: Newcastle United vs Bournemouth.
23h30: Tottenham vs Brighton.
Ngày 19/4
2h: Chelsea vs Man Utd.
20h: Aston Villa vs Sunderland.
20h: Everton vs Liverpool.
20h: Nottingham Forest vs Burnley.
22h30: Man City vs Arsenal.
Ngày 21/4
2h: Crystal Palace vs West Ham.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV.