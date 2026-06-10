Tin thế giới nổi bật trong ngày 10/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 10/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Mỹ phát động cuộc tập kích mới nhằm vào Iran sau vụ trực thăng Apache bị bắn rơi; Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain; tỷ phú Bill Gates bị triệu tập điều trần về mối quan hệ với Jeffrey Epstein và kết quả chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mỹ phát động cuộc tập kích mới vào Iran

Ngày 9/6 (giờ địa phương), Mỹ phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tehran bắn rơi trực thăng Apache của Washington tại eo biển Hormuz.

Phát biểu với ABC News, ông Trump cho biết: “Tôi tin rằng phản ứng cần phải rất mạnh mẽ, rất quyết liệt và đây chính là phản ứng đó”.

Theo truyền thông nhà nước Iran, đảo Qeshm ở eo biển Hormuz bị tấn công và một quả đạn pháo bắn trúng thành phố cảng Sirik. Hãng thông tấn Mehr cho biết nhiều tiếng nổ cũng được ghi nhận tại Bandar Abbas gần đó.

(Ảnh minh họa)

Trước đó, Tổng thống Trump xác nhận hai phi công Mỹ liên quan đến vụ việc đều an toàn. Theo một quan chức Mỹ giấu tên, chiếc trực thăng Apache bị bắn hạ bởi máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều của Iran.

Quân đội Mỹ cho biết chiến dịch bắt đầu từ chiều 9/6 và là phản ứng tương xứng trước hành động mà Washington cho là gây hấn từ phía Tehran. Theo Axios, một số hệ thống radar và phòng không của Iran quanh eo biển Hormuz đã bị nhắm mục tiêu.

Trong khi đó, cả Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance đều bày tỏ hy vọng Mỹ và Iran vẫn có thể đạt được thỏa thuận trong thời gian tới.

Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain rạng sáng 10/6.

Theo hãng thông tấn Tasnim, cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 2h30 sáng. Bộ Nội vụ Bahrain xác nhận còi báo động đã được kích hoạt và khuyến cáo người dân nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn.

Binh sĩ đang đi tuần tra. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo hoàn tất chiến dịch tấn công các mục tiêu phòng không, radar và trung tâm kiểm soát của Iran gần eo biển Hormuz nhằm đáp trả vụ trực thăng Apache bị bắn rơi trước đó.

Theo truyền thông Iran, các vụ nổ được ghi nhận tại đảo Qeshm, Bandar Abbas và thành phố Jask. Một số cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có hệ thống cấp nước tại tỉnh Hormozgan, bị hư hại khiến hoạt động cung cấp nước cho nhiều khu vực phải tạm dừng.

Bill Gates điều trần về quan hệ với Epstein

Ngày 10/6, tỷ phú Bill Gates dự kiến điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ liên quan đến mối quan hệ giữa ông với Jeffrey Epstein. Động thái này diễn ra sau khi các tài liệu mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố làm dấy lên những nghi vấn mới về các cuộc tiếp xúc giữa hai người trong quá khứ.

Đại diện của Bill Gates cho biết ông hoan nghênh cơ hội điều trần và khẳng định chưa từng chứng kiến hoặc tham gia bất kỳ hành vi trái phép nào của Epstein.

Theo truyền thông Mỹ, các nghị sĩ dự kiến sẽ chất vấn Bill Gates về việc ông có biết các hành vi phạm pháp của Epstein hay không, cũng như bản chất mối quan hệ giữa hai người.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm, Bill Gates thừa nhận ông hối tiếc vì từng duy trì liên lạc với Epstein, nhưng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến các hành vi phạm pháp hoặc các nạn nhân của Epstein.

Kết quả chuyến thăm Triều Tiên của ông Tập Cận Bình

Ngày 10/6, truyền thông Triều Tiên công bố thông điệp cảm ơn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi kết thúc chuyến thăm Bình Nhưỡng kéo dài từ ngày 8 đến 9/6.

Trong thông điệp được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, ông Tập cho biết ông và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đạt được “một loạt đồng thuận quan trọng” về những vấn đề cùng quan tâm, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)

Ông Tập đánh giá chuyến thăm đã “kết thúc thành công” và đưa quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên bước vào “một giai đoạn lịch sử mới”. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa, đồng thời tăng cường liên lạc chiến lược giữa chính phủ hai nước.

Theo truyền thông Trung Quốc, hai nước cũng sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực chất trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ và xây dựng, đồng thời tận dụng việc mở lại hoàn toàn các tuyến giao thông và cửa khẩu biên giới để tăng cường giao lưu nhân dân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Tập và ông Kim Jong Un đã cùng đặt vòng hoa tại Tháp Hữu nghị Trung - Triều ở Bình Nhưỡng nhằm tưởng niệm các binh sĩ Trung Quốc hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên.