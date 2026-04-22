Chelsea lập kỷ lục kém nhất 114 năm

(VTC News) -

Video: Brighton 3-0 Chelsea.

Rạng sáng 22/4, Chelsea thua 0-3 trên sân của Brighton & Hove Albion ở vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025-2026. Trận thua này không chỉ nối dài chuỗi phong độ sa sút mà còn đẩy đội bóng vào cột mốc đáng quên khi họ thua 5 trận liên tiếp mà không ghi bàn nào. Theo thống kê của Opta, đây là điều chưa từng xảy ra với "The Blues" trong suốt 114 năm, kể từ tháng 11 năm 1912.

Hàng thủ của Chelsea tiếp tục cho thấy sự thiếu chắc chắn khi đã 12 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh không thể giữ sạch lưới - chuỗi thành tích tệ nhất của CLB kể từ mùa 1996-1997. Đáng chú ý, màn trình diễn trong hiệp một trận này bị đánh giá là một trong những lần thi đấu nhạt nhòa và rời rạc nhất của đội bóng trong nhiều năm qua.

Ngay từ những phút nhập cuộc trên sân Amex, Chelsea đã bộc lộ bộ mặt rệu rã đáng lo ngại. Ferdi Kadioglu sớm mở tỷ số cho Brighton, trước khi Jack Hinshelwood và Danny Welbeck thay nhau ghi bàn trong hiệp hai, ấn định chiến thắng thuyết phục cho đội chủ nhà. Trái lại, Chelsea thi đấu mờ nhạt, gần như không tạo được áp lực đáng kể và thậm chí không tung ra nổi cú dứt điểm nào trong nửa giờ đầu trận. Suốt 45 phút đầu, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ gần như chạm đáy, chỉ ở mức 0,04.

Những bất ổn của Chelsea đã lộ rõ ngay từ trước giờ bóng lăn. Thông tin hai trụ cột Cole Palmer và João Félix vắng mặt vì chấn thương bất ngờ bị lộ trên mạng xã hội, xuất phát từ tài khoản của thợ cắt tóc riêng của Marc Cucurella.

Những gì HLV Liam Rosenior muốn giữ kín đã bị phát tán trước trận, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý toàn đội. Đây cũng không phải lần đầu, mà đã là vụ rò rỉ thông tin nội bộ thứ ba của Chelsea ở mùa giải này.

Tính trên mọi đấu trường, họ đã thua tới 7/8 trận gần nhất và chỉ thắng 1 trong 9 vòng đấu Ngoại hạng Anh vừa qua. Trên bảng xếp hạng, Chelsea vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7 với 48 điểm (13 thắng, 9 hòa, 12 thua), trong khi Brighton vươn lên thứ 6 với 50 điểm sau chuỗi 5 trận bất bại.

Phong độ đi xuống kéo dài từ tháng 3 sang tháng 4 đã gần như dập tắt cơ hội giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau của Chelsea. Thậm chí, một suất tham dự các giải đấu châu Âu thấp hơn như UEFA Conference League lúc này cũng không còn là điều chắc chắn.

Không khí trên khán đài cũng trở nên căng thẳng. Trong bài viết sau trận có tựa đề "Người hâm mộ quay lưng lại với Roseneer", đài BBC nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên CĐV Chelsea đồng loạt kêu gọi sa thải HLV Liam Rosenior từ chức, dù ông mới dẫn dắt đội bóng được khoảng 3 tháng. Giới truyền thông Anh cho rằng với vị thế của CLB trong 25 năm qua, phản ứng này của CĐV là điều dễ hiểu khi thành tích của đội tụt dốc nghiêm trọng.

Phát biểu sau trận, HLV Liam Rosenior thẳng thắn thừa nhận màn trình diễn của đội là “không thể chấp nhận” và “không có gì để biện minh”. Tuy vậy, những lời xin lỗi vào lúc này dường như không còn nhiều giá trị khi niềm tin đã dần cạn kiệt.