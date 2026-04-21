Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 34 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 34, vị trí các đội bóng như sau.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|33
|63:26
|70
|2
|Man City
|32
|65:29
|67
|3
|Man Utd
|33
|58:45
|58
|4
|Aston Villa
|33
|47:41
|58
|5
|Liverpool
|33
|54:43
|55
|6
|Chelsea
|33
|53:42
|48
|7
|Brentford
|33
|48:44
|48
|8
|Bournemouth
|33
|50:50
|48
|9
|Brighton
|33
|45:39
|47
|10
|Everton
|33
|40:39
|47
|11
|Sunderland
|33
|36:40
|46
|12
|Fulham
|33
|43:46
|45
|13
|Crystal Palace
|32
|35:36
|43
|14
|Newcastle United
|33
|46:49
|42
|15
|Leeds United
|33
|42:49
|39
|16
|Nottingham
|33
|36:45
|36
|17
|West Ham
|33
|40:57
|33
|18
|Tottenham
|33
|42:53
|31
|19
|Burnley
|33
|34:67
|20
|20
|Wolves
|33
|24:61
|17
Sau vòng 33, Wolves là đội đầu tiên chắc chắn xuống hạng.
Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.
Do phải thi đấu bán kết FA Cup vào cuối tuần này, các trận đấu của Chelsea, Man City và Leeds United được đẩy lên sớm. Man City có thể chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của Arsenal sau gần 200 ngày. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ vượt lên (tạm thời trong vài ngày) nếu đánh bại Burnley - đội đứng thứ hai từ dưới lên và có dấu hiệu buông xuôi trong cuộc chiến trụ hạng.
Trong khi đó, Arsenal chạm trán Newcastle United, đối thủ luôn khiến đội chủ sân Emirates gặp khó khăn. Sau khi thua Man City ở trận "chung kết" mùa giải, Arsenal bước vào mỗi vòng đấu đều với áp lực phải thắng. Họ chỉ hơn Man City 3 điểm trong khi đối thủ còn trận đấu bù với Crystal Palace.
Thuật toán mô phỏng của Opta đưa ra dự đoán về khả năng giành chiến thắng của các đội bóng ở vòng 33 giải Ngoại Hạng Anh như sau.
Brighton 48% - Chelsea 26%.
Bournemouth 55% - Leeds United 21,8%.
Burnley 13,2% - Man City 70,3%.
Sunderland 41,2% - Nottingham Forest 32,2%.
Fulham 32% - Aston Villa 42,6%.
Liverpool 59,4% - Crystal Palace 19,4%.
West Ham 36,6% - Everton 37,1%.
Wolves 35,9% - Tottenham 37,9%.
Arsenal 67% - Newcastle 14,9%.
Ma Utd 49,8% - Brentford 24,9%.
Ngày 22/4
2h00: Brighton vs Chelsea.
Ngày 23/4
2h00: Burnley vs Man City.
2h00: Bournemouth vs Leeds.
Ngày 25/4
2h00: Sunderland vs Nottingham Forest.
18h30: Fulham vs Aston Villa.
21h00: West Ham vs Everton.
21h00: Wolverhampton vs Tottenham.
21h00: Liverpool vs Crystal Palace.
23h30: Arsenal vs Newcastle.
Ngày 28/4
2h: Man Utd vs Brentford.
