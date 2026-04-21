Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 34 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 34

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 34, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 33 63:26 70 2 Man City 32 65:29 67 3 Man Utd 33 58:45 58 4 Aston Villa 33 47:41 58 5 Liverpool 33 54:43 55 6 Chelsea 33 53:42 48 7 Brentford 33 48:44 48 8 Bournemouth 33 50:50 48 9 Brighton 33 45:39 47 10 Everton 33 40:39 47 11 Sunderland 33 36:40 46 12 Fulham 33 43:46 45 13 Crystal Palace 32 35:36 43 14 Newcastle United 33 46:49 42 15 Leeds United 33 42:49 39 16 Nottingham 33 36:45 36 17 West Ham 33 40:57 33 18 Tottenham 33 42:53 31 19 Burnley 33 34:67 20 20 Wolves 33 24:61 17

Sau vòng 33, Wolves là đội đầu tiên chắc chắn xuống hạng.

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.