Giá vàng hôm nay 8/5: Giảm nhẹ, vẫn ở ngưỡng cao

Giá vàng giảm nhẹ nhưng vẫn đứng ở mức cao nhờ đồng USD yếu cùng triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đã tạo lực đẩy cho giá vàng đi lên.

Một số chuyên gia nhận định, việc sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình, cho phép bình thường hóa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ giúp giảm áp lực lạm phát và tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào năm 2026.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng có thể bị hạn chế trong ngắn hạn khi Fed vẫn đang duy trì sự cân bằng thận trọng trong chính sách tiền tệ và hiện chưa có áp lực rõ ràng buộc ngân hàng trung ương phải cắt giảm hay tăng lãi suất trong năm nay.

Do đó, thị trường vàng cần thêm tín hiệu suy yếu từ kinh tế Mỹ, đặc biệt là sự chững lại của thị trường lao động, để có thể duy trì xu hướng tăng bền vững.

Giá vàng giảm nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 8/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua) - 167,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua) - 167,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.685 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, bà Amy Gower, chiến lược gia hàng hóa ngành kim loại và khai khoáng của Morgan Stanley, tiếp tục giữ quan điểm rằng giá vàng sẽ kết thúc năm ở khoảng 5.200 USD/ounce, cao hơn khoảng 10% so với mức hiện tại.

Vàng gặp khó khăn trong những tháng gần đây dù bất ổn địa chính trị gia tăng từ cuộc chiến đang diễn ra tại Iran. Độ nhạy của vàng với chính sách tiền tệ hiện đã trở thành động lực chính chi phối giá. Điều này đã làm lu mờ vai trò trú ẩn an toàn của vàng và làm giảm hiệu quả của nó như một công cụ phòng hộ trước rủi ro địa chính trị cũng như lạm phát. Giá vàng không chỉ phản ánh tác động của một sự kiện cụ thể mà quan trọng hơn là phản ứng chính sách sau đó.

Các nhà phân tích cho rằng nếu cuộc khủng hoảng sớm kết thúc, kinh tế toàn cầu có thể phục hồi khỏi cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng hiện tại. Tuy nhiên, xung đột càng kéo dài thì rủi ro đối với vàng càng lớn.