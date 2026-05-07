Doanh nghiệp Việt cần tiên phong làm chủ AI, UAV chiến lược

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; đại diện Văn phòng Chính phủ…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan hạ tầng máy chủ tại VNG Data Center. (Ảnh: VGP/Gia Huy)

Zalo Platforms cần phát huy vai trò tiên phong, đẩy mạnh ứng dụng AI

Tại Công ty TNHH Zalo Platforms, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan hạ tầng máy chủ tại VNG Data Center; trải nghiệm thực tế Mô hình ngôn ngữ lớn KiLM, các trợ lý ảo tiếng Việt. Công ty TNHH Zalo Platforms cũng giới thiệu các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược và năng lực làm chủ: Mô hình ngôn ngữ lớn và các trợ lý Kiki Auto, Kiki Công dân số.

Tập đoàn VNG, được thành lập từ năm 2004, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG Group) hiện sở hữu hệ sinh thái kỹ thuật số hàng đầu tại Việt Nam, với danh mục sản phẩm dịch vụ đa dạng thuộc 4 nhóm chính: Trò chơi trực tuyến, Zalo, Thanh toán điện tử và Doanh nghiệp số.

Zalo Platforms hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và nền tảng số tại Việt Nam. Trong hệ sinh thái Zalo, Zalo Platforms phụ trách việc xây dựng, triển khai, vận hành và phát triển các nền tảng, sản phẩm lõi và giải pháp phục vụ hoạt động kết nối người dùng, đối tác và khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng Zalo. Đồng thời, cung cấp các giải pháp công nghệ, nội dung số và kết nối dịch vụ nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, truyền thông và tương tác số trong hệ sinh thái.

Từ năm 2022, Tập đoàn VNG bắt đầu tập trung phát triển các sản phẩm và nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm hệ sinh thái Zalo AI với các sản phẩm như Kiki Auto, KiLM, VMLM, Trợ lý Công dân số…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Công ty TNHH Zalo Platforms liên quan đến cơ chế, chính sách, đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp; chính sách về thuế; phát triển công nghệ chiến lược…

Sau khi nghe báo cáo của Công ty TNHH Zalo Platforms, Tập đoàn VNG, Bộ KH&CN và các đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần tiên phong của Công ty TNHH Zalo Platforms và Tập đoàn VNG trong việc đầu tư dài hạn cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm AI phục vụ tiếng Việt và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan trải nghiệm thực tế Mô hình ngôn ngữ lớn KiLM, các trợ lý ảo tiếng Việt. (Ảnh: VGP/Gia Huy)

Theo Phó Thủ tướng, Mô hình ngôn ngữ lớn KiLM do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự huấn luyện từ đầu trên hạ tầng tính toán trong nước; Trợ lý Công dân số; Kiki Auto… là minh chứng cụ thể cho năng lực làm chủ và thương mại hóa công nghệ ngày càng được nâng cao của doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, định hướng tập trung vào AI tiếng Việt, dữ liệu Việt Nam, nhu cầu của người Việt Nam và bài toán của Việt Nam là phù hợp, đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược. Việc đầu tư, phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và trợ lý ảo của doanh nghiệp là phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

Qua các kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cho biết Bộ KH&CN cùng các đơn vị liên quan đang xây dựng Nghị định về chính sách công nghệ cao, sẽ bao gồm chính sách, cơ chế để doanh nghiệp lĩnh vực này thực sự phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&CN và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định cần có các nhóm chính sách liên quan đến: Thuế xuất nhập khẩu và các linh kiện phụ trợ; thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó có chính sách cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao, sản phẩm ưu tiên; thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia, những người làm nghiên cứu phát triển (R&D); chính sách về đất đai…

Phó Thủ tướng làm việc với Công ty TNHH Zalo Platforms, Tập đoàn VNG. (Ảnh: VGP/Gia Huy)

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Zalo Platforms, Tập đoàn VNG tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tập trung nâng cao chất lượng mô hình, đẩy mạnh ứng dụng AI vào các lĩnh vực thiết thực; đồng thời tuân thủ nghiêm các yêu cầu về đạo đức AI, bảo đảm an toàn hệ thống và bảo mật dữ liệu người dùng.

Về các kiến nghị, đề xuất cụ thể của Công ty, Bộ KH&CN đã có ý kiến trả lời trên cơ sở rà soát hệ thống pháp luật hiện hành, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&CN tổng hợp các kiến nghị của Công ty trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển công nghệ chiến lược; hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng đúng, đầy đủ các chính sách ưu đãi hiện hành và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng tham quan thực tế quy trình R&D và chế tạo UAV tại Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam. (Ảnh: VGP/Gia Huy)

Kỳ vọng doanh nghiệp trở thành "chim đầu đàn" của ngành UAV Việt Nam

Chiều cùng ngày, tại Công ty THHH Real-Time Robotics Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan thực tế về quy trình R&D và chế tạo UAV (thiết bị bay không người lái), camera, gimbal, tay điều khiển.

Công ty Cổ phần Real-Time Robotics là nhà cung cấp giải pháp máy bay không người lái với sản phẩm chính là Hera Drone. Đây là công ty Việt Nam đầu tiên xuất khẩu UAV sang Hoa Kỳ và châu Âu. Công ty do 100% người Việt phát minh, thiết kế và chế tạo. Công ty có 4 bằng sáng chế được cấp tại Hoa Kỳ và Australia, cùng nhiều hồ sơ sáng chế đang được xét duyệt; đã làm chủ 7,5/9 công nghệ lõi…

Phó Thủ tướng bày tỏ sự tự hào và đánh giá cao Công ty Cổ phần Real-time Robotics Việt Nam - một doanh nghiệp khoa học và công nghệ của người Việt Nam. (Ảnh: VGP/Gia Huy)

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường giải đáp các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp liên quan đến thuế; chính sách về đất đai, chính sách hỗ trợ lĩnh vực công nghệ cao…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng bày tỏ sự tự hào và đánh giá cao Công ty Cổ phần Real-time Robotics Việt Nam - một doanh nghiệp khoa học và công nghệ của người Việt Nam, đang trực tiếp nghiên cứu, phát minh, thiết kế và chế tạo các sản phẩm UAV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, cứu hộ cứu nạn và hạ tầng trọng yếu của đất nước.

Qua nghe báo cáo, tham quan thực tế hoạt động nghiên cứu, phát triển và chế tạo sản phẩm của Công ty, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực rất đáng trân trọng của tập thể lãnh đạo, nhà khoa học, kỹ sư và người lao động của Real-time Robotics trong suốt nhiều năm qua.

UAV (thiết bị bay không người lái) do Real-Time Robotics Việt Nam chế tạo. (Ảnh: VGP/Gia Huy)

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã kiên trì đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, bước đầu hình thành năng lực làm chủ công nghệ lõi, tạo ra một số sản phẩm có tính mới, tính ứng dụng cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao cách tiếp cận của Công ty là gắn phát triển công nghệ với bài toán lớn của đất nước. Ba nhóm sản phẩm mà doanh nghiệp đề xuất - drone ứng phó thiên tai Hera, drone kiểm tra đường điện cao thế Hera I, và drone chiến thuật cấp đại đội Hera D - đều gắn với các nhu cầu rất cụ thể, rất cấp thiết của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao Công ty đã đưa ra cam kết tự chủ 100% công nghệ lõi trước tháng 12/2027; dẫn dắt hệ sinh thái UAV Việt Nam…, đồng thời đề nghị Real-Time Robotics trở thành "anh cả", làm "con chim đầu đàn" về thiết bị lái, UAV. Đây chính là hướng đi đúng của phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, đó là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, giải quyết bài toán lớn, tạo tác động lan tỏa, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.