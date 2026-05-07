Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế

Các cuộc gặp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường liên kết khu vực, đồng thời mở rộng phối hợp trong các lĩnh vực phát triển bền vững và hội nhập quốc tế hiện nay.

Vui mừng gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah gửi lời chào và thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Việt Nam. Đồng thời nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới và bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei ngày càng thực chất và hiệu quả hơn thời gian tới.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Quốc vương đã dành cho Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả, thực chất Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027; duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, xem xét thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại; củng cố hợp tác trong các lĩnh vực đánh bắt thủy, hải sản.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định Brunei ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027 và cho biết Brunei sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, Quốc vương cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và năng lượng. Nhân dịp này, Quốc vương mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sang thăm Brunei vào thời gian thuận tiện.

* Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr nhiệt liệt chúc mừng và hoan nghênh Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Ông đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác chiến lược Philippines và Việt Nam thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện thực chất, hiệu quả hơn nữa trong những năm tới.

Cảm ơn Tổng thống Philippines về sự đón tiếp thân tình và nồng ấm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam và Philippines.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Tổng thống Philippines mong muốn phối hợp với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đẩy mạnh hơn hợp tác kinh tế, thương mại nội khối, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực trong bối cảnh có nhiều biến động, thách thức trên thế giới. Về quan hệ hai nước, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho rằng, hai nước có nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh - quốc phòng, du lịch, giao lưu nhân dân. Ông mong muốn có thêm các đường bay thẳng giữa các thành phố hai nước…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tích cực thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác Chiến lược, trong đó ưu tiên cao các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD. Đồng thời tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển, hai bên hoàn tất đàm phán và ký kết Thỏa thuận hợp tác về giáo dục phổ thông, Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026-2029.

Hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, tích cực cùng các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

* Trao đổi với Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Timor-Leste lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN với tư cách thành viên chính thức. Đồng thời Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Timor-Leste hội nhập đầy đủ vào tiến trình hợp tác khu vực.

Thủ tướng Xanana Gusmão đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực. Ông cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ và hỗ trợ Timor-Leste trong xây dựng và phát triển đất nước cũng như tiến trình hội nhập ASEAN.

Thủ tướng Timor-Leste khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viễn thông, giáo dục - đào tạo. Đồng thời đánh giá cao dự án Telemor của Tập đoàn Viettel đang triển khai, coi đây là biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Timor-Leste.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; phối hợp chặt chẽ để khai thác tốt những dư địa, tiềm năng hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, viễn thông, công nghệ số, năng lượng và dầu khí, thủy sản và chế biến thực phẩm.

Chính phủ Timor-Leste tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hoạt động tại Timor-Leste. Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Timor-Leste trong việc phát triển kinh tế, xây dựng các chính sách hỗ trợ, cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

* Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tin tưởng dưới sự lãnh đạo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn, sớm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Thông qua Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Hun Manet chuyển lời chào và thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời hỏi thăm chân tình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam tới Nhà vua, Hoàng hậu, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet. Đồng thời, khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng Hun Manet đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục tiến triển thực chất, trao đổi đoàn các cấp diễn ra sôi động, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm (02/2026); chuyến thăm chính thức Campuchia của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (4/2026).

Đánh giá cao việc hai bên đã nhất trí những nguyên tắc cơ bản kiểm soát các vấn đề khác biệt trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau. Khẳng định hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc; hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng. Kim ngạch thương mại hai chiều trong Quý I/2026 đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Từ những thành tựu đã đạt được, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp về giao lưu nhân dân, nghiêm túc triển khai các thỏa thuận và các cơ chế hợp tác. Kiên định nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh, lợi ích của nước kia.

Hai bên xem an ninh chính trị của nước này góp phần giữ vững an ninh, ổn định và phát triển của nước kia. Đẩy mạnh hợp tác, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới. Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm việc thống nhất Đề án "Cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế" đến năm 2035, tầm nhìn 2050; thúc đẩy nghiên cứu thống nhất phương án kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh...

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2027). Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, hai bên khẳng định tiếp tục xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong đó có việc phối hợp bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới; hoàn thành phân giới cắm mốc 16% đường biên giới, phối hợp quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển với tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp luật pháp quốc tế.

Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được sinh sống, lao động, học tập hợp pháp, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tại Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà Lãnh đạo ASEAN đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm như nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và Liên hợp quốc, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng trân trọng mời các nhà Lãnh đạo tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 06/2026.

* Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Masato Kanda, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của ADB đối với sự phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua. Nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguồn viện trợ, vốn vay ưu đãi thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Thủ tướng cũng đề nghị ADB thúc đẩy hợp ADB - ASEAN, Chương trình hợp tác tiểu vùng Mê công mở rộng (GMS), đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, kết nối khu vực.

Chủ tịch ADB Masato Kanda chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu làm người đứng đầu Chính phủ và cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng đối với Ngân hàng. Ông khẳng định ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam. ADB cũng sẽ không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục, phát triển các công cụ tài chính mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn lực cho Việt Nam và các thành viên.