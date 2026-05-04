Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines

Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8/5.

Hôm 7/4 tại Manila, Philippines cũng đã diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (ASEAN SOM) với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao/quan chức cao cấp 11 nước thành viên và Lãnh đạo Ban thư ký ASEAN. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN - Việt Nam dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Tại Hội nghị, các nước tập trung rà soát tình hình triển khai cam kết, ưu tiên hợp tác đã thoả thuận, công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và trao đổi phương hướng, biện pháp tăng cường đoàn kết, hợp tác trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, thách thức.

Hội nghị ghi nhận tiến trình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các cam kết, ưu tiên cho năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Philippines, nước Chủ tịch ASEAN 2026 khẳng định quyết tâm cùng các nước ASEAN hoàn thành những mục tiêu, ưu tiên đề ra trong năm 2026 dưới chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”, bao gồm ưu tiên về duy trì hoà bình, an ninh, ứng phó với các mối đe doạ mới nổi, hợp tác biển, tăng cường liên kết kinh tế - thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy phát triển toàn diện, bao trùm và nâng cao vai trò người dân…

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIV và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông, đồng thời trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.