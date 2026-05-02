Sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3/5. (Ảnh: TTXVN)
Bà Takaichi Sanae (sinh năm 1961) là Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản và là nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước "mặt trời mọc". Bà nhậm chức tháng 10/2025. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Takaichi Sanae trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023. Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Quân)
Quan hệ kinh tế - thương mại song phương được xây dựng trên nền tảng là các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết, cũng như thông qua các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, đạt khoảng 52 tỷ USD năm 2025, tăng 11% so với năm 2024. Ngoài hợp tác kinh tế - thương mại, hai nước cũng hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch, hợp tác giữa các địa phương, lao động… (Ảnh: Mạnh Quân)
Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có hơn 680.000 người (đứng thứ 2 sau Trung Quốc). Người Việt Nam hiện sinh sống, làm việc và học tập trên khắp 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Nhật Bản. Hiện có trên 40 hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Mạnh Quân)