Tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục ở mức rất cao

Kết quả thăm dò dư luận vừa được công bố của Asahi Shinbun - một trong những tờ báo có ảnh hưởng lớn nhất Nhật Bản, cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đang ở mức 64%.

Đặc biệt, bà Takaichi dành được sự tán thưởng mạnh mẽ từ các tầng lớp phụ nữ Nhật Bản, với đánh giá bà Takaichi đã phá vỡ “rào cản thép” trong chính trường Nhật Bản, nơi nam giới luôn giữ vai trò thống trị ở vị trí lãnh đạo cao nhất.

Nội các của nữ Thủ tướng Takaichi Sanae (đứng giữa hàng đầu tiên). (Ảnh: Jiji Press)

Các cuộc điều tra khác do một số cơ quan báo chí lớn của Nhật Bản cũng phản ánh kết quả tương tự, mặc dù có khác đôi chút về con số tuyệt đối.

Cụ thể, theo kết quả điều tra dư luận do Mạng lưới Tin tức Fuji (FNN) - một trong những cơ quan thông tấn - báo chí hàng đầu Nhật Bản vừa công bố, tỷ lệ ủng hộ dành cho Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae tăng 3 điểm so với điều tra lần trước, lên mức 70,2%. Đây là mức cao thứ 5 trong số các tỷ lệ ủng hộ dành cho các Chính phủ Nhật Bản trong thời kỳ từ năm 1978 đến nay.

Trong số các ý kiến ủng hộ, có 68,3% đánh giá cao các thành tựu kinh tế cùng chính sách kiềm chế giá cả của Chính phủ đương nhiệm và cá nhân Thủ tướng, 66,6% ca ngợi chính sách ngoại giao và an ninh. Trong khi đó, theo kết quả điều tra của Jiji Press, người dân Nhật Bản cũng đánh giá cao năng lực lãnh đạo và độ tin cậy của vị nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Đây được coi là kết quả đầy lạc quan khi Thủ tướng Takaichi mới nhậm chức được hơn 6 tháng.

Trên trường quốc tế, ngày 15/4, Tạp chí tin tức hàng tuần nổi tiếng của Mỹ “Time” đã vinh danh nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” năm 2026.