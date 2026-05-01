Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của bà Takaichi kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản ngày 21/10/2025, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11/2023.

Tối 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Trao đổi về ý nghĩa chuyến thăm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, Tokyo kỳ vọng tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Hai bên dự kiến sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, bảo đảm an ninh kinh tế, đất hiếm, giao lưu nhân dân và hợp tác học thuật.

Bà Takaichi, sinh năm 1961 tại tỉnh Nara, là nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản và hiện là Thủ tướng thứ 104 của nước này. Trước đó, bà từng giữ các cương vị như Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, Bộ trưởng phụ trách an ninh kinh tế và Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nhà tài trợ ODA và đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba, đồng thời là đối tác thương mại và du lịch lớn thứ tư của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 52 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước; riêng tháng 1/2026 đạt 4,87 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Nhật Bản bao gồm thủy sản, quần áo, giày dép, thiết bị điện/cơ khí, sản phẩm gỗ, sản phẩm nhựa... Trong khi đó, các mặt hàng chủ yếu nhập từ Nhật Bản là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, sản phẩm điện tử và linh kiện, sắt thép, linh kiện ô tô, hóa chất.

Tính đến cuối tháng 1/2026, Nhật Bản có 5.722 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 78,9 tỷ USD, đứng thứ ba trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có hơn 680.000 người, lớn thứ hai tại nước này chỉ sau Trung Quốc. Người Việt Nam hiện sinh sống, làm việc và học tập trên khắp 47 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Nhật Bản, trong đó chủ yếu tập trung tại tỉnh Aichi, Tokyo, Osaka...