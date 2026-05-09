Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc chuyến công tác tới Ấn Độ và Sri Lanka

Kết quả quan trọng trong chuyến thăm Sri Lanka là hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên đối tác toàn diện, nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Sri Lanka và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dịp này, lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương và doanh nghiệp 2 nước cũng ký kết nhiều văn kiện hợp tác.

Trước đó, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ 5 - 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí; hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu; tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam; phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ; dự Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka đã thành công rất tốt đẹp, không chỉ khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với 2 nước cùng phát triển, vì thịnh vượng chung của mỗi nước.