Công nghệ 9/5: iPhone Ultra gập - thiết kế mới lạ được mong chờ nhất năm

(VTC News) -

iPhone Ultra gập - thiết kế mới lạ được mong chờ nhất

Apple được cho là sẽ ra mắt dòng sản phẩm iPhone 2026 với nhiều thay đổi lớn. Điểm nhấn là iPhone Ultra, chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng, có thể mở ra màn hình 7,8 inch và đóng lại thành thiết kế nhỏ gọn. Máy dự kiến sử dụng màn hình OLED do Samsung cung cấp, khung titanium và nhôm, cùng hệ thống bảo mật Touch ID thay cho Face ID.

Một mẫu concept iPhone Ultra gập được đồn đoán - thiết kế mới lạ được mong chờ nhất năm 2026. (Nguồn: Majin/X)

Ngoài Ultra, Apple sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro với chip A20 mạnh mẽ hơn, màn hình LTPO+ tiết kiệm pin và màu sắc mới như xanh nhạt, đỏ cherry và bạc. Trong khi đó, iPhone 18 và 18e được cho là sẽ bị cắt giảm cấu hình để giảm chi phí, phản ánh khó khăn chuỗi cung ứng khi giá linh kiện tăng do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI.

Bên cạnh đó, Apple có thể tung ra iPhone Air 2, phiên bản mỏng nhẹ với cải tiến nhỏ về pin và hiệu năng. Dự kiến, các mẫu cao cấp sẽ ra mắt tháng 9/2026, còn bản phổ thông như iPhone 18e sẽ phát hành đầu năm 2027. Giá bán iPhone Ultra có thể vượt ngưỡng 2.000 USD, trong khi các mẫu còn lại giữ mức từ 599 đến 1.199 USD.

Theo dõi sức khỏe cảm biến Fitbit Air của Google

Google vừa chính thức giới thiệu Fitbit Air, thiết bị đeo theo dõi sức khỏe mới với giá 100 USD. Điểm đặc biệt là sản phẩm không có màn hình, tập trung hoàn toàn vào cảm biến và dữ liệu sức khỏe. Song song, ứng dụng Fitbit cũng được đổi tên thành Google Health, tích hợp huấn luyện viên ảo sử dụng AI Gemini để đưa ra lời khuyên cá nhân hóa.

Thiết bị đeo Fotbot Air không màn hình mới của Google với nhiều màu sắc. (Nguồn: Google)

Fitbit Air có thiết kế dạng "viên đá cuội" nhỏ gọn, có thể gắn vào nhiều loại dây đeo khác nhau. Thiết bị hỗ trợ đo nhịp tim 24/7, theo dõi giấc ngủ, hoạt động thể chất và cảnh báo nguy cơ rung nhĩ. Ngoài ra, nó còn tích hợp cảm biến SpO2, nhiệt độ và thuật toán giấc ngủ chính xác hơn 15% so với thế hệ trước. Người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với Google Health Coach để nhận hướng dẫn tập luyện hoặc cải thiện giấc ngủ.

Google cung cấp nhiều lựa chọn dây đeo, từ thể thao đến thời trang, cùng phiên bản đặc biệt hợp tác với ngôi sao bóng rổ Steph Curry. Thiết bị có thời lượng pin khoảng một tuần, sạc nhanh 5 phút cho một ngày sử dụng. Người đặt trước sẽ nhận thêm ba tháng miễn phí gói Google Health Premium, với các bài tập, phân tích chuyên sâu và hướng dẫn chánh niệm.

Nintendo tăng giá Switch 2

Nintendo vừa thông báo sẽ tăng giá bán Switch 2 tại Mỹ thêm 50 USD, từ 449,99 lên 499,99 USD kể từ tháng 9. Tại Nhật Bản, mức giá cũng tăng từ 49.980 yên lên 59.980 yên, và các thị trường khác như Canada, châu Âu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là giá chip nhớ tăng mạnh do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI, buộc Nintendo phải điều chỉnh giá để thích ứng với thị trường.

Máy chơi game Nintendo Switch 2 được giới thiệu và chào bán từ năm 2025. (Nguồn: AP)

Công ty dự báo doanh số Switch 2 trong năm tài chính kết thúc tháng 3/2027 sẽ đạt 16,5 triệu máy, giảm so với 19,86 triệu máy của năm trước. Điều này đi ngược xu hướng thường thấy khi doanh số máy chơi game thường tăng trong năm thứ hai sau khi ra mắt. Nintendo cũng dự kiến lợi nhuận ròng giảm 27%, xuống còn 310 tỷ yên, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của giới phân tích.

Dù gặp khó khăn, Nintendo vẫn có những điểm sáng. Bộ phim Super Mario Galaxy đã thu về gần 900 triệu USD toàn cầu, trong khi trò chơi Pokémon Pokopia trở thành hiện tượng trên Switch 2. Công ty cũng chuẩn bị tung ra các tựa game mới thuộc loạt Splatoon và Starfox, cùng hai trò Pokémon lớn trong năm tới, nhằm duy trì sức hút và thúc đẩy doanh số.