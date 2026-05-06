iPhone 20: Thiết kế kính nguyên khối và nút bấm cảm ứng?

Thế hệ iPhone ra mắt vào năm 2027, đánh dấu cột mốc 20 năm của dòng điện thoại mang tính biểu tượng này, đang trở thành tâm điểm của giới công nghệ. Các báo cáo gần đây cho thấy Apple đang tiến gần hơn đến mục tiêu chế tác một thiết bị từ kính nguyên khối với màn hình tràn viền hoàn hảo.

Minh họa concept iPhone 20 với thiết kế màn hình tràn viền và hiệu ứng kính trong suốt, minh họa cho những cải tiến tham vọng kỷ niệm 20 năm. (Nguồn: 9to5mac)

Nguồn tin từ Instant Digital - tài khoản từng có nhiều dự báo chính xác về sản phẩm Apple - vừa công bố danh sách các cải tiến được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 20 Pro và Pro Max:

Nút bấm cảm ứng: Thay thế nút cơ học bằng công nghệ bán dẫn và phản hồi xúc giác.

Face ID ẩn dưới màn hình: Loại bỏ hoàn toàn phần khuyết trên màn hình.

Camera trước ẩn dưới màn hình: Tạo ra trải nghiệm thị giác không tì vết.

Loa dưới màn hình: Triệt tiêu các khe rãnh vật lý trên thân máy.

Sạc không dây ngược: Cho phép iPhone sạc pin cho các phụ kiện khác.

Màn hình siêu chống trầy: Sử dụng công nghệ Ceramic Shield thế hệ mới.

Pin dung lượng 6.000 mAh: Con số kỷ lục đối với các dòng smartphone của Apple.

Đáng chú ý nhất là nỗ lực loại bỏ các phím vật lý truyền thống. Công nghệ nút bấm cảm ứng mới được cho là đã vượt qua các bài kiểm tra khắt khe trong điều kiện đeo găng tay, tay ướt hoặc nhiệt độ khắc nghiệt. Đặc biệt, một bộ vi xử lý siêu tiết kiệm năng lượng có thể giúp các nút bấm này vẫn hoạt động ngay cả khi điện thoại tắt nguồn hoặc hết pin.

Kết hợp với thiết kế màn hình cong nhẹ bốn cạnh, Apple kỳ vọng sẽ tạo ra một thiết bị trông như một tấm kính nguyên khối, không đường cắt và không viền.

Dù Instant Digital từng dự đoán đúng về mặt lưng kính mờ của iPhone 15 hay phiên bản iPhone 14 màu vàng, giới chuyên gia vẫn khuyên người dùng nên thận trọng. Thực tế, nhiều tính năng như nút cảm ứng hay camera ẩn đã từng được đồn đoán trên các đời iPhone 15 và 16 nhưng đều bị hoãn lại vào phút chót.

Theo nhiều chuyên gia những đánh giá của Instant Digital giống một danh sách kỳ vọng hơn là thông tin rò rỉ xác thực từ chuỗi cung ứng.

iPhone kỷ niệm 20 năm dự kiến sẽ chính thức trình làng vào mùa thu năm 2027.