Công nghệ 8/5: Tai nghe Apple gắn camera

Google mở rộng cuộc đua AI sức khỏe

Google vừa công bố ứng dụng Google Health mới với trợ lý AI đóng vai trò như một "huấn luyện viên sức khỏe" cá nhân. Ứng dụng này phân tích giấc ngủ, vận động và dữ liệu y tế để đưa ra kế hoạch tập luyện, lời khuyên dinh dưỡng và tóm tắt hồ sơ sức khỏe mà người dùng chia sẻ. Đây là bước đi nhằm cạnh tranh với Apple, Samsung và các đối thủ trong lĩnh vực thiết bị đeo.

Ứng dụng Google Health với AI Coach hứa hẹn trở thành trợ lý sức khỏe cá nhân cho mọi người dùng. (Nguồn: Google)

Điểm đáng chú ý là Google không chỉ tập trung vào người dùng Fitbit hay Pixel Watch, mà còn hướng đến cả Apple Watch, Oura ring và Garmin. Công ty cho biết sẽ mở rộng khả năng tương thích trong năm nay, giúp người dùng chọn bất kỳ thiết bị nào nhưng vẫn tận dụng được AI Health Coach.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo AI có thể thiếu ngữ cảnh và không thay thế được bác sĩ. Google khẳng định sản phẩm chỉ hỗ trợ người dùng theo dõi sức khỏe, chứ không dùng cho mục đích y khoa. Nhiều tính năng nâng cao sẽ yêu cầu gói Google Health Premium, dự kiến ra mắt ngày 19/5.

Apple thử nghiệm AirPods gắn camera

Apple đang bước vào giai đoạn thử nghiệm nâng cao với mẫu AirPods mới tích hợp camera. Đây được xem là thiết bị đeo đầu tiên của hãng hướng đến kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khi tai nghe có thể "nhìn" không gian xung quanh và cung cấp thông tin cho người dùng.

AirPods được trưng bày tại một cửa hàng của Apple Inc. ở Anh. (Nguồn: Bloomberg)

Theo các nguồn tin, nguyên mẫu AirPods đã có thiết kế gần như hoàn chỉnh và đang được kiểm tra khả năng hoạt động. Sản phẩm này hứa hẹn mở rộng vai trò của AirPods từ thiết bị âm thanh sang công cụ hỗ trợ AI trong đời sống hàng ngày.

Dù chưa có ngày ra mắt chính thức, giới phân tích nhận định đây là bước đi chiến lược của Apple nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực thiết bị AI. Nếu thành công, AirPods thế hệ mới sẽ mở ra một phân khúc hoàn toàn mới cho thị trường tai nghe thông minh.

Perplexity đưa "Personal Computer" lên Mac

Perplexity vừa chính thức phát hành ứng dụng Personal Computer cho tất cả người dùng Mac. Đây là phiên bản mở rộng của trợ lý AI đa mô hình, cho phép các tác vụ được thực hiện trực tiếp trên thiết bị thay vì chỉ dựa vào nền tảng đám mây. Người dùng có thể để AI truy cập tệp cục bộ, ứng dụng Mac và hơn 400 kết nối để xử lý quy trình công việc phức tạp.

Giao diện ứng dụng Perplexity - trợ lý AI cho mọi tác vụ. (Nguồn: 9to5mac)

Trước đó, Personal Computer chỉ dành cho thuê bao Perplexity Max và có danh sách chờ. Nay, bất kỳ ai dùng Mac đều có thể tải ứng dụng mới, nhưng để sử dụng tính năng đầy đủ cần gói Pro hoặc Max. Công cụ này cũng có thể kết hợp với trình duyệt Comet để vận hành các công cụ web mà không cần kết nối trực tiếp.

Ứng dụng được thiết kế để chạy liên tục trên thiết bị như Mac Mini và có thể truy cập từ xa qua iPhone. Điều này giúp người dùng dễ dàng khởi tạo hoặc phê duyệt tác vụ mọi lúc. Perplexity cho biết sẽ ngừng hỗ trợ ứng dụng Mac cũ để tập trung phát triển Personal Computer.