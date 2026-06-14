Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 3 năm gần đây

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 3 năm qua:
Trong 3 năm gần nhất, ngành Công nghệ thông tin đang có điểm chuẩn cao. Cụ thể, năm 2023 với 26,59 điểm, năm 2024 26,40 và 2025 là 25,80 điểm.
Năm ngoái, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lấy điểm chuẩn cao nhất ở ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) - 26,21 điểm. Kế đến là Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa - 26,19, Công nghệ thông tin - 25,8.
Năm nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển gần 8.000 sinh viên cho cả hai cơ sở Hà Nội và TP HCM. Học viện sử dụng 5 phương thức tuyển sinh gồm:
Học phí của Học viện năm học tới dự kiến trung bình từ 35,9 đến 67,2 triệu đồng, tùy ngành và chương trình đào tạo. Trong đó, các chương trình hệ đại trà là chủ yếu, thu 35,9 - 40,7 triệu đồng. Học phí chương trình liên kết quốc tế ở mức 58,3 đến 67,2 triệu đồng/năm tùy theo từng chương trình.