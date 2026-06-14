Kết quả Australia 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ: Bất ngờ đầu tiên ở World Cup 2026

(VTC News) -

Australia giành chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trên sân vận động BC Place, Vancouver, Canada. Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra sức ép lớn hơn nhưng Australia lại cho thấy sự thực dụng và hiệu quả ở những khoảnh khắc quyết định. Đây là trận đầu tiên ở World Cup 2026 có phần thắng nghiêng về đội có thứ hạng thấp hơn trên bảng xếp hạng FIFA.

Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng 72%, thực hiện hơn 700 đường chuyền và tung ra tới 30 cú sút. Tuy nhiên, sự áp đảo ấy không đồng nghĩa với hiệu quả. Họ đưa bóng trúng đích 8 lần nhưng không thể đánh bại thủ môn Patrick Beach của Australia.

Australia gây ra bất ngờ lớn. (Ảnh: Reuters)

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1,33, cao hơn Australia, cho thấy họ không thiếu cơ hội tốt. Vấn đề nằm ở chất lượng xử lý cuối cùng và sự xuất sắc của thủ môn đối phương.

Australia chỉ kiểm soát bóng 28% và dứt điểm 9 lần, nhưng cách chơi của đội bóng châu Đại Dương rất rõ ràng. Họ không cố đua kiểm soát bóng với Thổ Nhĩ Kỳ, mà chủ động phòng ngự thấp, giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm chuyển trạng thái. Khi có khoảng trống, các cầu thủ áo vàng đưa bóng lên nhanh, tận dụng tốc độ của Irankunda, Mohamed Toure và khả năng băng lên từ tuyến hai của Metcalfe.

Video: Australia mở tỷ số

Bàn mở tỷ số ở phút 27 thể hiện chính xác cách Australia kéo trận đấu về thế mạnh của mình. Irankunda thoát xuống sau một đường chuyền sắc bén, đối mặt thủ môn Ugurcan Cakir và dứt điểm lạnh lùng vào góc thấp. Đó là pha bóng hiếm hoi Australia có đủ khoảng trống để tăng tốc, nhưng họ tận dụng gần như hoàn hảo.

Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều thời điểm phản ứng tốt sau bàn thua. Arda Guler bỏ lỡ cơ hội rõ ràng trong vòng 5m50 ngay trước khi Australia ghi bàn. Abdulkerim Bardakci sau đó có cú sút xa rất đẹp đưa bóng đập cột dọc. Sang hiệp 2, sức ép của Thổ Nhĩ Kỳ còn lớn hơn.

Họ tung ra 20 cú sút chỉ trong 45 phút cuối, trong đó có các cơ hội của Arda Guler, Zeki Celik, Kerem Akturkoglu, Hakan Calhanoglu và Merih Demiral. Dù vậy, Patrick Beach và hệ thống phòng ngự của Australia đứng vững. Không chỉ vậy, đội bóng châu Đại Dương tiếp tục trừng phạt sự hớ hênh khi dâng cao của đối thủ.

Video: Australia nâng tỷ số lên 2-0

Phút 75, Connor Metcalfe xử lý táo bạo trước vòng cấm Thổ Nhĩ Kỳ rồi tung cú sút hiểm vào góc thấp, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này chấm dứt nỗ lực bám đuổi của đội bóng châu Âu. Chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ giúp Australia đứng thứ hai tại bảng D World Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên.

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