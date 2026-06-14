Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 14/6/2026 - XSKG 14/6

XSKG 14/6. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 14/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 14/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 14/6/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 14/6/2026

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- XSKG 7/6/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang (XSKG) ngày 7/6/2026 có giải đặc biệt là 150925 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 7/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 7/6/2026.

- XSKG 31/5/2026

Kết quả xổ số ngày 31/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 870587 và các hạng giải khác như sau:

XSKG 31/5, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 31/5/2026.

- XSKG 24/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang công bố kết quả xổ số ngày 24/5/2026 với giải đặc biệt là 957166 và các hạng giải khác như sau:

XSKG 24/5, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 24/5/2026.

- XSKG 17/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng ngày 17/5/2026 như sau:

XSKG 17/5, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 17/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một chữ số so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ 3: Gồm có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Gồm có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Gồm đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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