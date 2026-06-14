Sống khỏe ở tuổi 106, cụ bà bật mí thành công đến từ 2 đức tính

(VTC News) -

Cụ Nancy Lally (106 tuổi) đang sinh sống cùng gia đình tại Roselle, bang Illinois, Mỹ. Vào tháng 4/2026, cụ được Cục Lưu trữ Quốc gia Ireland vinh danh là 48 người Ireland sống thọ trên 100 tuổi.

Sinh ra tại Dublin, Ireland vào năm 1920, cụ Lally sau đó cùng gia đình chuyển đến trang trại nhỏ ở hạt Wicklow. Cụ vẫn nhớ những trò "nghịch dại" đáng yêu cùng 10 anh chị em của mình từ việc ngã khỏi lưng con ngựa đua của hàng xóm cho đến việc đem tặng một chú thỏ con cho bạn cùng lớp để đổi lấy bài tập về nhà đã làm sẵn.

Dù yêu thương gia đình sâu sắc, cụ Lally vẫn bước theo tiếng gọi của tinh thần phiêu lưu để rời xa quê hương. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, cô gái trẻ ngày ấy chuyển đến Anh và gặp người chồng tương lai của mình, ông John.

Cặp đôi quay trở về Ireland để kết hôn, nơi ông John làm việc cho hãng bia Guinness. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của người chị gái đang sống tại Mỹ, gia đình Lally nhập cư đến Chicago vào năm 1953 cùng cậu con trai 3 tuổi Ivan, đứa con duy nhất của họ.

Cụ bà Nancy Lally chụp ảnh cùng cháu nội và chắt.

Với cụ Lally, tinh thần can trường không ngại khó khăn và niềm tin mạnh mẽ vào bản thân chính là yếu tố thôi thúc cụ cùng chồng và con trai nhỏ chuyển đến vùng West Side của Chicago.

Theo chia sẻ từ cụ, chính hai đức tính trên đã giúp cụ luôn sống tự lập và khỏe mạnh đến tận độ tuổi xưa nay hiếm.

Vốn là người chăm chỉ, cụ Lally sớm tìm được một công việc có thu nhập cao tại nhà máy của Công ty Khóa Chicago, còn chồng cụ làm việc tại Công ty Điện thoại Illinois Bell.

Kelly (54 tuổi) cháu nội của cụ bà Lally, kể rằng ông bà mình luôn quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Ông John chính là mảnh ghép bù trừ hoàn hảo cho vợ.

"Bà nội tôi là người tràn đầy năng lượng, còn ông nội lại là một người đàn ông vô cùng ngọt ngào, điềm đạm và thấu hiểu. Vì vậy, mỗi khi bà nội có chút nóng nảy hay kích động, ông lại dỗ dành để bà dịu lòng xuống", Kelly chia sẻ.

Năm 2007, ông John qua đời ở tuổi 88. Dù rất nhớ thương chồng, cụ Lally đã tìm thấy niềm vui bên đại gia đình của mình, bao gồm cháu Kelly và vợ Amy cùng các chắt.

Dù hơn 100 tuổi thế nhưng, cụ Lally vẫn sống 1 mình vui vẻ, tự lo liệu việc cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Kelly và các con gái thường đến thăm cụ vài lần một tuần và giúp cụ đi chợ.

"Tôi không tài nào bắt bà đi khám bác sĩ được. Bác sĩ cũng hiểu tính bà nên bảo bất kể cụ đang làm gì thì nó đều có hiệu quả cả. Cụ đã 105 tuổi rồi, cứ để cụ thoải mái đi", Kelly cười.

Cụ Lally có một sợi dây gắn kết đặc biệt với cháu Kelly và chắt gái 25 tuổi, Erin. "Tôi yêu hai đứa chúng nó đến cắt ruột cắt gan", cụ bày tỏ.

Và tình cảm đó luôn đến từ hai phía. Người cháu Kelly cũng tâm sự: "Bà chính là điểm tựa, là linh hồn của cả gia đình. Bà luôn ở đó vì chúng tôi".