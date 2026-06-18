6 trường đào tạo Công nghệ thông tin tại Hà Nội thí sinh có thể tham khảo

(VTC News) -

Không chỉ sở hữu cơ hội việc làm rộng mở, ngành Công nghệ thông tin còn liên tục nằm trong nhóm ngành có điểm chuẩn cao tại nhiều trường đại học. Tại Hà Nội, hàng loạt cơ sở đào tạo uy tín đang tuyển sinh ngành học này với nhiều phương thức xét tuyển và mức học phí khác nhau.

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngành Khoa học máy tính (IT1) thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin luôn là ngành học có điểm chuẩn cao tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2025, điểm chuẩn vào ngành này xếp thứ hai với 29,19 điểm (9,73 điểm/môn) chỉ sau ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, chương trình tiên tiến (29,39 điểm).

Trường nào đào tạo Công nghệ thông tin tốt tại Hà Nội?. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, một số ngành/chương trình đào tạo khác thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin của trường như: Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Việt - Pháp, Global ICT, An toàn không gian số… cũng có điểm chuẩn khá cao, ở mức 27,83 - 28,83 điểm. Mức học phí của Đại học Bách Khoa Hà Nội ở chương trình chuẩn dao động từ 17 - 68 triệu đồng.

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2025, ngành Công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất lên tới 28,19 điểm (9,39 điểm/môn). Với các ngành như Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính có mức điểm chuẩn lần lượt là 27 - 27,86.

Năm nay, trường xét tuyển với các phương thức gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

Phương thức 2: Xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT

2.1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

2.2. Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (HSA)

2.3. Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế SAT

Năm học tới mức học phí của trường dao động từ 38 - 44 triệu đồng/năm học tùy vào ngành, chương trình đào tạo.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin cũng là ngành học luôn có mức điểm chuẩn cao nhất vào trường. Năm 2025, điểm chuẩn vào ngành này ở chương trình đào tạo đại trà là 25,80 điểm, với chương trình chất lượng cao là 23,60 điểm.

Năm nay, Học viện sử dụng các phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển tài năng; xét kết quả Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (Chứng chỉ SAT/ACT); Xét kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức; xét kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc THPT; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học phí trình độ đại hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2026-2027 dự kiến từ khoảng 35,9 - 40,7 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành/ chương trình học. Các chương trình khác dao động từ 44,8 - 67,2 triệu đồng/năm học.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Bên cạnh việc đào tạo về Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng có ngành học liên quan đến Công nghệ thông tin. Mức điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025 là 25,89 điểm. Ngoài ra, trường còn đào tạo ngành Khoa học máy tính có mức điểm chuẩn là 26,27 điểm.

Dự kiến mức học phí năm nay với chương trình chuẩn khoảng 20-28 triệu đồng/năm học, tăng 2-3 triệu so với năm 2025.

Học phí đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE), đào tạo bằng tiếng Anh khoảng từ 45-70 triệu đồng/năm học, tăng 4-5 triệu đồng so với năm 2025.

Đại học Giao thông Vận tải

Năm ngoái, điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải dao động từ 16,19 - 27,52. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn ở mức 23,70 điểm.

Mức học phí dự kiến năm học 2026-2027 cho khóa mới tuyển sinh năm 2026 (với các chương trình đào tạo chuẩn) trong khoảng từ 2,4 - 2,56 triệu đồng/tháng tùy theo các khối ngành.

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm 2025, ngành Công nghệ thông tin của Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy điểm chuẩn là 23,09 điểm. Ngoài ra, trường còn một số ngành khác thuộc nhóm ngành này như Khoa học máy tính lấy 23,72 điểm, ngành Kỹ thuật phần mềm lấy 21,75 điểm, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính lấy 21,85 điểm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu lấy 21,7 điểm.

Năm học 2026-2027, đối với chương trình đào tạo chuẩn trường áp dụng mức học phí là 770.000 đồng/tín chỉ học phí, đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là 1,1 triệu đồng/tín chỉ học phí.

Đơn giá học phí các năm học tiếp theo được điều chỉnh theo quy định của Nhà nước và của Đại học Công nghiệp Hà Nội;

Học phí năm thứ nhất của đại học khóa nhập học năm 2026 (chưa bao gồm các học phần giáo dục quốc phòng - an ninh): khoảng từ 25 - 31 triệu đồng đối với ngành/chương trình đào tạo chuẩn, khoảng từ 36 - 44 triệu đồng đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, tùy theo ngành/chương trình đào tạo.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Từ ngày 17/6 đến 21/6/2026 thí sinh được thực hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung. Giai đoạn này nhằm giúp thí sinh làm quen thao tác, kiểm tra thông tin cá nhân, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và các dữ liệu liên quan trước khi đăng ký chính thức.

Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2/7 - 14/7/2026. Đây là mốc quan trọng nhất của toàn bộ quy trình xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký, bổ sung, thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần theo quy định của hệ thống.

Từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Việc nộp lệ phí đúng thời hạn là điều kiện để nguyện vọng được đưa vào xử lý xét tuyển.

Các cơ sở đào tạo dự kiến công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026. Sau khi có thông báo trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh được xem là từ chối nhập học.