Những ngành hàng xuất khẩu nào sẽ 'hút' đơn hàng trong 6 tháng cuối năm?

(VTC News) -

Tại hội thảo "Dự báo xu hướng xuất khẩu và những sản phẩm hot nửa cuối năm 2026" diễn ra chiều 17/6, ông Nguyễn Tuấn Việt - CEO VIETGO, chuyên gia trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và kết nối xuất khẩu cho biết, xuất nhập khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm nay.

Theo ông Việt, với quy mô thương mại đạt hơn 445 tỷ USD sau 5 tháng, bình quân mỗi tháng Việt Nam ghi nhận gần 90 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu. Nếu duy trì tốc độ này, tổng kim ngạch thương mại trong 6 tháng đầu năm có thể vượt 530 tỷ USD.

Từ dữ liệu thực tế của VIETGO, ông Nguyễn Tuấn Việt cho biết có 3 nhóm đang tăng mạnh trong 3 tháng vừa qua. Đầu tiên là vật liệu xây dựng, trong đó nổi bật là xi măng khi đơn hàng tăng gấp đôi, khoảng 40-50 đơn hàng/tháng, đối tác thường hỏi rất gấp và chốt nhanh. Theo ông, trong nhóm vật liệu xây dựng, nếu xi măng tăng nóng thì các nhóm vật liệu xây dựng khác như gạch, vữa, thiết bị vệ sinh, sắt thép, đồng, nhôm, nội ngoại thất cũng sẽ tăng theo. Có thể xem xi măng là mặt hàng dẫn dắt, là "ngọn cờ đầu" của ngành vật liệu xây dựng, khi xi măng "sốt", vật liệu xây dựng sẽ "sốt".

Nhiều mặt hàng có mức tăng trưởng tốt 5 tháng đầu năm.

Nhóm thứ hai là hoa quả với khoảng 80% đơn hàng đến từ Trung Đông. Ông phân tích, khi khu vực này có xung đột, hoạt động nhập khẩu bị chậm lại, chủ yếu do cước vận tải và rủi ro logistics. Tuy nhiên, khi thị trường có tín hiệu tốt hơn các nhà buôn lập tức quay lại hỏi hàng vì họ biết khu vực này đang thiếu nguồn cung.

Nhóm thứ ba là dệt may, đây là mặt hàng có sức hấp dẫn ở biên lợi nhuận. Thông thường giai đoạn này doanh nghiệp dệt may sẽ nhận nhiều đơn hàng mùa đông song vừa qua ghi nhận có nhiều đơn hàng quần áo mùa hè. Theo ông Việt, điều đó cho thấy các nhà buôn đang quay lại để hỏi hàng cho thị trường Trung Đông vừa trải qua xung đột và có nhu cầu tái thiết. Hàng dệt may là một trong những mặt hàng đi đầu trong quá trình tái thiết vì quần áo là nhu cầu thiết yếu.

Ở lĩnh vực nông sản, ba mặt hàng được đánh giá có sức bật lớn gồm cà phê, hạt điều và hạt tiêu. Trong đó, cà phê tiếp tục là điểm sáng khi tăng trưởng xuất khẩu ở mức cao trong năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã tăng từ hơn 5 tỷ USD năm 2024 lên khoảng 9 tỷ USD trong năm 2025.

Đối với hạt điều – ngành hàng mà Việt Nam đang giữ vị trí số một thế giới về xuất khẩu – nhiều doanh nghiệp đã chủ động nhập nguyên liệu quy mô lớn từ đầu năm để chuẩn bị cho các đơn hàng cuối năm. Khi nguồn nguyên liệu được tích trữ đủ, nhu cầu nhập khẩu có thể giảm dần trong khi giá trị xuất khẩu tiếp tục tăng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, kết quả 5 tháng đầu năm cho thấy Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tạo ra bước đột phá về thương mại trong năm 2026. "Sự kết hợp giữa ổn định chính trị, vị trí chiến lược, và mạng lưới FTA tạo ra "kiềng 3 chân" vững chắc. Các yếu tố này giúp Việt Nam giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao hàng và tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu trên thị trường toàn cầu", ông khẳng định.

Về thị trường xuất nhập khẩu, theo ông Việt, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt khoảng 130 tỷ USD. Riêng 5 tháng đầu năm nay, con số này đã gần chạm mốc 70 tỷ USD.

Nếu duy trì tốc độ hiện tại, xuất khẩu sang Mỹ trong cả năm 2026 có thể đạt khoảng 160 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm trước.

Ở chiều nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch đạt khoảng 92,6 tỷ USD, chủ yếu là máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.