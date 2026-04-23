Đề xuất doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu xe điện phải thu hồi pin để tái chế

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 23/4, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Góp ý về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, đại biểu Đoàn Hùng Vũ (Đoàn Đồng Tháp) lưu ý đến rủi ro ô nhiễm môi trường từ pin xe điện khi hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng.

Ông Vũ cho rằng chính sách ưu đãi thuế đối với xe điện cần đi kèm phát triển hạ tầng trạm sạc, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất pin thân thiện với môi trường.

"Cần sớm ban hành quy định bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe điện phải thu hồi, tái chế pin đã qua sử dụng; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chuyên nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ tái chế, thay thế pin thế hệ cũ bằng các loại pin an toàn hơn", đại biểu Vũ nhấn mạnh.

Đại biểu Đoàn Đồng Tháp cho rằng, việc khuyến khích sử dụng xe chạy bằng pin phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Việc kéo dài ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt không chỉ góp phần giảm ô nhiễm không khí, tiếng ồn tại đô thị mà còn mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp mới, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) đánh giá chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe chạy pin dưới 24 chỗ tại dự thảo Luật phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và tạo ổn định chính sách cho thị trường.

Tuy nhiên, đại biểu nhìn nhận, ưu đãi thuế chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm hạ tầng sạc, khả năng đáp ứng của lưới điện phân phối, xử lý pin thải và nâng tỷ lệ nội địa hóa.

"Hồ sơ đánh giá tác động của dự thảo Luật cũng thừa nhận rủi ro quá tải cục bộ lưới điện, thách thức xử lý pin sau sử dụng và tác động giảm thu ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Do đó, sau khi luật được thông qua, Chính phủ cần triển khai đồng bộ các giải pháp ngoài thuế để chính sách này không chỉ kích cầu tiêu dùng, mà còn thực sự thúc đẩy một hệ sinh thái giao thông xanh bền vững", bà Nga nhấn mạnh.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cũng đề nghị đánh giá đầy đủ cả mặt tích cực và những hạn chế của xe điện.

"Việc sử dụng xe điện hiện chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn, trong khi ở nhiều địa phương, người dân vẫn chưa mặn mà. Một trong những nguyên nhân là hệ thống trạm sạc còn thiếu và phân bố chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị, gây bất tiện cho người sử dụng", ông Hòa nêu thực tế.

Bên cạnh đó, một số quy định hiện hành như hạn chế đỗ xe điện tại tầng hầm chung cư hoặc không cho phép sạc pin tại đây ở một số thành phố như Hà Nội, TP.HCM, cũng tạo thêm rào cản trong quá trình phổ cập phương tiện này.

Đại biểu cũng đặc biệt lưu ý đến vấn đề môi trường khi xử lý pin xe điện sau khi hết hạn sử dụng.

"Nếu không có giải pháp phù hợp, nguy cơ ô nhiễm từ chất thải pin có thể rất lớn, thậm chí gây tác động tiêu cực lâu dài", đại biểu Hòa nói.

Theo ông Phạm Văn Hòa, cần xem xét bảo đảm sự công bằng trong chính sách thuế giữa xe điện và xe sử dụng nhiên liệu truyền thống. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đã đầu tư lớn vào lĩnh vực xe xăng, việc chỉ tập trung ưu đãi cho xe điện có thể tạo ra sự chênh lệch, thậm chí dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh. Đồng thời, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng cần làm rõ việc giảm thuế có thực sự mang lại lợi ích cho người tiêu dùng hay chủ yếu thuộc về doanh nghiệp.