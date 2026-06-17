Khôi phục vòng loại Hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(VTC News) -

Sáng 17/6, UBND phường Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – VTV năm 2026.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn thông tin tại buổi họp báo.

Thông tin tới báo chí, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn, cho biết sau 8 năm tạm dừng tổ chức vòng đấu loại do sự cố hy hữu xảy ra vào năm 2017, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay sẽ khôi phục đầy đủ các nội dung theo truyền thống.

Theo đó, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Hải Phòng, lễ hội sẽ được tổ chức với hai vòng thi gồm vòng đấu loại và vòng chung kết, phù hợp với hồ sơ di sản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua.

Vòng đấu loại được tổ chức từ 14-22/7 (1-9/6 Âm lịch), trong đó phần lễ bắt đầu từ 14-22/7 (1-9/6 Âm lịch) tại Đền Nghè, Đền Nam Hải Thần Vương, các đình và Sân vận động trung tâm phường.

Phần hội được tổ chức từ 7h30 ngày 21/7 (8/6 Âm lịch) tại Sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn.

Vòng chung kết được tổ chức từ 11-26/9 (1-16/8 Âm lịch), trong đó phần lễ bắt đầu từ 11-26/9 (1-16/8 Âm lịch) tại Đền Nghè, Đền Nam Hải Thần Vương, các đình và Sân vận động trung tâm phường.

Phần hội bắt đầu từ 7h30 ngày 19/9 (9/8 Âm lịch) tại Sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn.

Một kháp đấu tại vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2025

Vòng loại có 32 trâu tham gia, được phân bổ cho 4 đình, đền (đền Nghè, đình Ngọc Xuyên, đình Nam, đình Ngọc Hải) trên địa bàn phường và 4 ông chủ trâu có trâu đạt giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba tại Lễ hội năm 2025, mỗi ông được đăng ký 1 trâu.

Ban tổ chức Lễ hội phường tổ chức kiểm tra chất lượng các trâu tham gia Lễ hội 2 lần trước khi tổ chức vòng đấu loại 1 tháng.

Chỉ những trâu đảm bảo yêu cầu của Quy chế tổ chức Lễ hội hiện hành mới được tham gia Lễ hội, đình đền nào có trâu không đáp ứng yêu cầu phải có phương án thay thế trâu khác đủ tiêu chuẩn nhằm duy trì đủ số lượng, chất lượng trâu tham gia Lễ hội.

Ban tổ chức Lễ hội phường thường xuyên kiểm tra, giám sát các trâu tham gia Lễ hội; không để trâu có biểu hiện hung dữ, tấn công người tham gia Lễ hội.

Khi phát hiện trâu có biểu hiện hung dữ, tấn công người phải loại khỏi danh sách trâu tham gia Lễ hội và có phương án thay thế. Các ông chủ trâu chịu trách nhiệm nếu trâu của mình có biểu hiện gây mất an toàn nhưng vẫn đăng ký tham gia Lễ hội (sẽ bị xử lý theo Quy chế tổ chức Lễ hội truyền thống Đồ Sơn).

Giải thưởng vòng chung kết dành cho “ông trâu” vô địch là 100 triệu, giải nhì 70 triệu và đồng giải ba mỗi giải 30 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao các giải phụ cho các “ông trâu” tham dự lễ hội có các pha đấu đẹp cống hiến cho khán giả.