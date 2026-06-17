Giá bạc 999 hôm nay 17/6/2026: Đồng loạt tăng

(VTC News) -

Ở trong nước, giá bạc miếng 999 tại các thương hiệu được niêm yết quanh mức 2,6 - 2,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dưới đây là bảng giá bạc 999 tại một số thương hiệu lớn, cập nhật lúc 9h45 ngày 17/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.648.000 2.730.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.648.000 2.730.000 đồng/lượng Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 2.648.000 2.730.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 70.693.157 72.879.818 đồng/lượng Doji Bạc Doji 99.9 - 1 lượng 2.646.000 2.733.000 đồng Bạc Doji 99.9 - 5 lượng 13.230.000 13.665.000 đồng Bảo Tín Minh Châu Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng 2.652.000 2.734.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng 13.260.000 13.670.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) 35.359.912 36.453.242 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) 70.719.823 72.906.484 đồng Ancarat Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng 2.645.000 2.727.000 đồng Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng 13.225.000 13.635.000 đồng Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo 70.427.000 72.613.000 đồng Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) 70.565.000 72.747.000 đồng Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng 2.641.000 2.723.000 đồng Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng 13.205.000 13.615.000 đồng Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng 2.641.000 2.723.000 đồng Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng 2.641.000 2.723.000 đồng Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng 2.646.000 2.728.000 đồng Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng 2.650.000 2.732.000 đồng Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) 2.465.200 - đồng Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản) 353.335.000 369.265.000 đồng

Lưu ý, giá bạc 999 tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 17/6/2026

Trên Kitco lúc 10h30 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới hôm nay giao ngay ở mức 70,06 USD/ounce (mua vào) và 70,30 USD/ounce (bán ra). So với phiên giao dịch trước đó, kim loại quý này đã ghi nhận mức tăng 0,14 USD, tương đương 0,21%.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng gần 3% trong phiên giao dịch trước. Sự bứt phá này được thúc đẩy bởi hoạt động đóng trạng thái bán khống (short covering) trên diện rộng và tâm lý nhà đầu tư ngày càng lạc quan.

Lực đẩy xuất hiện sau khi có thông tin Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình, qua đó mở cửa trở lại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu.

Theo dự kiến, thỏa thuận này sẽ được ký kết chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6, bao gồm các điều khoản nới lỏng trừng phạt đối với Iran, dỡ bỏ phong tỏa và các biện pháp liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.