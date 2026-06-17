Lào Cai bác tin tiếp tục sáp nhập còn 34 xã, phường

(VTC News) -

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai vừa phát đi thông báo khẳng định thông tin cho rằng tỉnh Lào Cai tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 99 còn 34 xã, phường là hoàn toàn không đúng sự thật.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, thời gian gần đây trên một số nhóm Zalo và nền tảng mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính vừa qua, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập và tổ chức lại các đơn vị cấp xã, phường, đưa số lượng xuống còn 34 đơn vị.

Thông tin đang lan truyền không có căn cứ, đồng thời có dấu hiệu được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm thu hút sự chú ý và gây nhiễu loạn thông tin trong dư luận.

Thông tin tỉnh Lào Cai tiếp tục sáp nhập, giảm còn 34 xã, phường là sai sự thật.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh những cá nhân phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Theo nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sau khi thực hiện hợp nhất, tỉnh Lào Cai hiện có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 89 xã và 10 phường. Đây là phương án chính thức đã được phê duyệt và đang được triển khai thực hiện trên địa bàn.

Trước sự xuất hiện của các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Việc tiếp nhận thông tin nên được thực hiện thông qua các cơ quan báo chí chính thống, cổng thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Đồng thời, người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng, kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật, góp phần bảo đảm an ninh thông tin và giữ ổn định dư luận xã hội.