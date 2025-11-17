Bộ Nội vụ bác thông tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố

(VTC News) -

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng sẽ tiếp tục sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Theo Phan Trung Tuấn, hiện nay Đảng, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố hoặc các đơn vị hành chính cấp xã.

"Thông tin sắp xếp từ 34 tỉnh, thành hiện nay còn 16 tỉnh, thành trong giai đoạn tới đây hoàn toàn không chính xác", đại diện Bộ Nội vụ nói.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ).

Ông Phan Trung Tuấn khẳng định, quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử, có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của việc hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về Nhân dân.

Ngoài mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách cho bộ máy, mở ra dư địa và không gian phát triển mới cho các địa phương, ông Phan Trung Tuấn cho biết, cuộc cách mạng về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp triển khai đầu năm 2025 còn hướng đến ổn định lâu dài hệ thống đơn vị hành chính.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết thêm, hiện nay Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính nhằm thay thế Nghị định số 54/2018 và Nghị định số 66/2023.

Theo đó, hồ sơ dự thảo nghị định không có phụ lục kèm theo danh sách sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố như các trang mạng xã hội đang lan truyền.

Việc xây dựng nghị định này, theo ông Phan Trung Tuấn, là thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quyết định số 158 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trước đó, ngày 12/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Sau sắp xếp, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh; giảm 29 tỉnh (tương đương 46,03%).

Theo Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị sắp xếp 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh để hình thành 19 tỉnh và 4 thành phố mới gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang.

11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp là các tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Sơn La và TP Hà Nội, TP Huế.

Cùng với sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (chỉ gồm cấp tỉnh và cấp xã/phường) chính thức hoạt động ở tất cả các tỉnh, thành phố.